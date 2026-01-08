Σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών με διετή αναστολή καταδικάστηκε ο πρώην διαιτητής της Premier League, Ντέιβιντ Κόουτ.

Το δικαστήριο του Νότιγχαμ έκρινε ένοχο τον 43χρονο πρώην ρέφερι και του επέβαλε, πέραν της ποινής φυλάκισης, 150 ώρες κοινωφελούς εργασίας, για τη δημιουργία άσεμνου video με ανήλικο. Το υλικό απεικόνιζε αγόρι 15 ετών, ντυμένο με σχολική στολή.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Κόουτ βρέθηκε ενώπιον του Κακουργιοδικείου του Νότιγχαμ κατηγορούμενος για κατοχή video κατηγορίας Α, το οποίο εντοπίστηκε στην κατοχή του από τις αρχές τον Φεβρουάριο του 2025. Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Αρχικά είχε δηλώσει αθώος, ωστόσο κατά τη διαδικασία αποκαλύφθηκε ότι στις 2 Ιανουαρίου 2020 είχε μεταφέρει το συγκεκριμένο αρχείο από εξωτερικό σκληρό δίσκο σε φορητό υπολογιστή.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2024 ο Άγγλος διαιτητής τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενόψει της έρευνας για το υβριστικό video εις βάρος του Κλοπ και της Λίβερπουλ που κυκλοφόρησε στα social media. Τον Ιανουάριο που ακολούθησε παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη μετά το περιστατικό, όπου προχώρησε σε coming out και παραδέχθηκε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τον Ιούνιο, η PGMOL τον διέγραψε οριστικά από τον πίνακα των διαιτητών.