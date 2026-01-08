Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε σήμερα έτοιμος να στείλει «στην Παλαιστίνη» στρατιώτες για τη διατήρηση της ειρήνης «όταν παρουσιαστεί αυτή η ευκαιρία», όπως εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει και στην Ουκρανία.

«Θα προτείνω στο κοινοβούλιο, όταν παρουσιαστεί αυτή η ευκαιρία, ότι μπορούμε να αναπτύξουμε στρατεύματα για τη διατήρηση της τάξης στην Παλαιστίνη, όταν θα μπορέσουμε επιτέλους να δούμε πώς θα προχωρήσουμε μ’ αυτή την αποστολή της ειρήνευσης και (…) μεσοπρόθεσμα ή, ας το ελπίσουμε, πιο σύντομα, να αναγνωρίσουμε τα δύο κράτη, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ στη διάρκεια τελετής ενώπιον των Ισπανών πρεσβευτών που είχαν συγκεντρωθεί στη Μαδρίτη.

«Όπως δήλωσα την περασμένη Τρίτη στη γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι, αυτή την τόσο κρίσιμη, αλλά θα έλεγα επίσης αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη της ειρήνης στιγμή, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία για όσο είναι απαραίτητο», διαβεβαίωσε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Πέδρο Σάντσεθ, αναφερόμενος στη σύνοδο του «Συνασπισμού των προθύμων» στη Γαλλία.

«Σε αυτή τη νέα διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής της ευρωπαϊκής ασφάλειας, που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Ισπανία, για πρώτη φορά στην ιστορία της, συμμετέχει επιτέλους ενεργά όχι μόνο στο σχεδιασμό της, αλλά επίσης στην εφαρμογή της. Αυτό είναι που θα προτείνω στο Κογκρέσο», πρόσθεσε, πριν δηλώσει και πάλι ξεκάθαρα έτοιμος να στείλει στρατιώτες στην Ουκρανία.

«Εφόσον η Ισπανία έστειλε στρατεύματα διατήρησης της ειρήνης σε μακρινά από τη χώρα μας γεωγραφικά πλάτη, πώς να μην στείλει στρατεύματα διατήρησης της ειρήνης στην Ουκρανία, μια ευρωπαϊκή χώρα;», αναρωτήθηκε.

«Προφανώς δεν ξεχνάμε ούτε την Παλαιστίνη και τη λωρίδα της Γάζας», συνέχισε ο σοσιαλιστής ηγέτης. «Η Ισπανία οφείλει να συμμετάσχει ενεργά στην ανοικοδόμηση αυτής της ελπίδας στην Παλαιστίνη. (…) Εκεί, η κατάσταση παραμένει αφόρητη», πρόσθεσε.

«Χωρίς καμιά αμφιβολία, ένα ανεξάρτητο, βιώσιμο και ασφαλές παλαιστινιακό κράτος θα είναι η λύση για τη σταθεροποίηση, την ανάπτυξη και την πρόοδο μιας περιφέρειας σημαντικής και από γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής απόψεως για την ήπειρό μας και για τη χώρα μας», δήλωσε ακόμη.

Η ισπανική κυβέρνηση αναγνώρισε το 2024 το κράτος της Παλαιστίνης.