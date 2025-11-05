Από ένα ή δύο πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ φαίνεται πως σκοτώθηκε ο Φανούρης Καργάκης στη βεντέτα στα Βορίζια, ενώ φαίνεται πως οι δράστες έριχναν με όπλα γύρω από το όχημά του, με αποτέλεσμα να τον πετύχουν στη σπονδυλική στήλη και τα πλευρά.

Η ΕΡΤ παρουσιάζει ντοκουμέντα από το μακελειό, με φωτογραφίες από τις βολίδες που προκάλεσαν τα θανατηφόρα τραύματα στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, οι δύο βολίδες προέρχονται από ένα ή δύο πολεμικά τυφέκια τύπου Καλασνικοφ, που χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες της φονικής συμπλοκής, μαζί με πιστόλια διαφόρων διαμετρημάτων και λειόκανων κυνηγετικών όπλων.

Οι βολίδες αυτές (διαμετρήματος 7,62Χ39 steel core) ανασύρθηκαν από το άψυχο σώμα του 39χρονου, κατά τη διάρκεια της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου το απόγευμα της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η μία βολίδα διαπέρασε το πίσω μέρος της καρότσας του αγροτικού οχήματος, την καμπίνα και το κάθισμα, για να «καρφωθεί» στη σπονδυλική στήλη του 39χρονου στο ύψος του κόκκυγα.

Η δεύτερη βολίδα, που είναι επίσης από Καλάσνικοφ και θεωρείται ως η θανατηφόρα, έχει διαπεράσει την πόρτα του οδηγού και έχει πλήξει τον Φανούρη Καργάκη στα πλευρά. Σε αυτή τη βολίδα έχει χαθεί το μεταλλικό περίβλημα (metal jacket), το οποίο θεωρείται πως έχει παραμείνει μέσα στην πόρτα του οχήματος. Το περίβλημα θεωρείται κρίσιμο στοιχείο γιατί φέρει τις ιχνοφορες περιοχές και ο εντοπισμός του θα επιτρέψει την ταυτοποίηση του όπλου, αν αυτό βρεθεί.

Το θύμα, όπως έχει προκύψει από τη νεκροψία – νεκροτομή, δέχθηκε άλλα δύο πλήγματα από πυροβολισμούς στον ώμο και στο πόδι. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος φέρει στο τριχωτό της κεφαλής κάποια μεταλλικά σωματίδια, τα οποία δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί, αν πρόκειται δηλαδή για ίχνη από σκάγια ή κάτι άλλο.

Συνολικά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Φανούρης Καργάκης έχει πάνω από 10 οπές περιμετρικά, κάτι που σημαίνει ότι οι δράστες ήταν γύρω από το όχημα.

Το 4Χ4, το οποίο εξετάστηκε και φωτογραφήθηκε στον τόπο του μακελειού, έχει μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. Εκεί θα εξεταστεί από στελέχη του ΓΕΕ (Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, παρουσία τεχνικών συμβούλων που αναμένεται να ορίσουν οι οικογένειες.