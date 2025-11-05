Με χωριό «φάντασμα» μοιάζουν πια τα Βορίζια της Κρήτης καθώς μετά το μακελειό του Σαββάτου 1/11 οι κάτοικοι είναι ταμπουρωμένοι στα σπίτια τους την ώρα που οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται παντού.

Τα σπίτια των δύο οικογενειών που εμπλέκονται στη βεντέτα τα χωρίζουν ελάχιστα μέτρα και κάτω ακριβώς από τα σπίτια βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Συνεχίζονται οι έρευνες για το αιματοκύλισμα

Στις Αρχές από χθες, Τρίτη 4/11 έχουν παραδοθεί τα τρία αδέλφια που αναζητούνταν για το φονικό στα Βορίζια ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της Ασφάλειας Ηρακλείου και του κλιμακίου των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που παραμένουν στην Κρήτη, μέχρι την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης που αιματοκύλισε το χωριό.

Οι αστυνομικοί καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να εντοπίσουν και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό και μέσω αυτών βεβαίως να ταυτοποιήσουν και τυχόν άλλα πρόσωπα που μπορεί να συμμετείχαν στην ένοπλη συμπλοκή.

Οι Αρχές έστησαν σύμφωνα με την ΕΡΤ μία τεράστια επιχείρηση με ανιχνευτές μετάλλων σε πηγάδια της περιοχής, σε σπηλιές ακόμα και σε παλιά και ανοιγμένα μνήματα νεκροταφείων της γύρω περιοχής, που κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί ως κρυψώνες όπλων, με αρνητικό έως τώρα αποτέλεσμα.

Οι έρευνες αυτές βεβαίως θα συνεχιστούν, όπως θα συνεχιστούν και η έρευνες για την αποκάλυψη του βομβιστή που ανατίναξε με δυναμίτη την οικία ενός εκ των κατηγορουμένων, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ξανά η βεντέτα μεταξύ των αντιπάλων οικογενειών.

Το χρονικό της παράδοσης των τριών καταζητούμενων

Οι Αρχές είχαν εντοπίσει από τα χαράματα της Τρίτης ένα ξενοδοχείο στην παραλία του Κόκκινου Πύργου το οποίο ανήκε σε φιλικό πρόσωπο των φυγάδων, όπου είχε βρει καταφύγιο ο ένας από τους τρεις.

Έτσι πραγματοποιήθηκε επιχείρηση όπου εντοπίστηκαν και προσήχθησαν οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου πατέρας και ο 16χρονος γιος του και το ξενοδοχείο τέθηκε υπό επιτήρηση για την σύλληψη τους ενός φυγά μόλις θα επέστρεφε. Ο εντοπισμός του φυγά έγινε μέσω του στίγματος της κεραίας της κινητής τηλεφωνίας, ενώ οι προσαχθέντες είναι αντιμέτωποι με πιθανή άσκηση διώξεων για υπόθαλψη.

Οι άλλοι δύο φυγάδες, όπως προέκυψε στη συνέχεια, είχαν βρει καταφύγιο σε φιλικό τους σπίτι στο Τυμπάκι το οποίο δεν είχε εντοπιστεί ακόμη από τους αστυνομικούς.

Το μεσημέρι της Τρίτης, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθε σε επικοινωνία με οικείο τους πρόσωπο που έπαιζε τον ρόλο του διαμεσολαβητή και του διεμήνυσε ότι πλέον είχαν τελειώσει όλα για εκείνους και το μόνο που τους έμενε ήταν να παραδοθούν.

«Εμπλέκονται κι άλλα άτομα»

Σε δηλώσεις του ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης των τριών ατόμων που παραδόθηκαν Λευτέρης Καρτσώνας επεσήμανε «πρώτιστο μέλημά μας ήταν η διασφάλιση της ακεραιότητας των εντολέων μας δεδομένου ότι το κλίμα είναι πολύ δύσκολο και υπάρχει τεράστιο κοινωνικό βάρος στους παράγοντες που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία».

«Η ευθύνη όλων είναι μεγάλη και θα πρέπει όλοι με κοινωνική ενσυναίσθηση να επιτελέσουμε το έργο μας και να φωτίσουμε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης» δήλωσε συμπληρώνοντας ότι «είναι σίγουρο πως βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακράς διαδρομής» και πως πρόκειται για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τους πάντες «όπως και τους κατηγορημένους, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή ψυχολογική κατάσταση».

Όπως μάλιστα τόνισε, επιθυμία των τριών κατηγορουμένων ήταν «να προσέλθουν και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους».

«Υπάρχουν δύο νεκροί, υπάρχουν σοβαρά τραυματισμένοι άνθρωποι, ανέφερε ο κ. Κάρτσωνας που διευκρίνισε πως σκοπός είναι «να διαφωτίσουμε την ανακριτική έρευνα και στο τέλος να υποστούν τις συνέπειες των δεινών της ποινικής κύρωσης, αυτοί που πράγματι έφταιξαν στο βαθμό που έφταιξαν».