Την οικογένεια των Καργάκηδων κατηγόρησε η σύζυγος ενός από τους τρεις συλληφθέντες στα Βορίζια, υποστηρίζοντας ότι χάλασαν τον σασμό που είχε επιτευχθεί για να μην υπάρξει μεταξύ τους βεντέτα.

Σε δηλώσεις που έκανε έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου δήλωσε ότι «αυτοί χάλασαν τον σασμό. Κάνανε το “ξερό εβίβα” και μετά τίποτα, ούτε κουβέντα».

Έπειτα, υποστήριξε ότι οι γυναίκες της οικογένειάς της, όπως και η ίδια, προσπάθησαν να πείσουν τους άνδρες να κάνουν κάτι, ώστε να μη ξεφύγει η κατάσταση.

«Όλες οι γυναίκες τούς είπαμε να τα βρουν, έχουμε παιδιά και σπίτια να φροντίσουμε, δεν θέλουμε να κλείσουν. Αυτό τους είπαμε», ανέφερε σε δημοσιογράφους, σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Συνελήφθη ο γαμπρός του 39χρονου

Συνελήφθη την Τετάρτη ο γαμπρός του 39χρονου που έπεσε νεκρός (συγγενής των 3 συλληφθέντων) στην αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αστυνομικοί εντόπισαν σε κτήμα ιδιοκτησίας του, κρυμμένη σε σπηλιά, καραμπίνα μαζί με φυσίγγια. Έτσι, συνελήφθη με την κατηγορία του νόμου περί όπλων.

Οι αρχές θα εξετάσουν το όπλο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν ένα από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή. Σημειώνεται ότι τουλάχιστον ένα κυνηγετικό όπλο χρησιμοποιήθηκε, ωστόσο τα ίχνη από βολή τέτοιου όπλου υπήρχαν μόνο πάνω στο αυτοκίνητο του θύματος.

Ο γαμπρός του θύματος και θα μεταφερθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.