Συνελήφθη την Τετάρτη ο γαμπρός του 39χρονου που έπεσε νεκρός στην αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αστυνομικοί εντόπισαν σε κτήμα ιδιοκτησίας του, κρυμμένη σε σπηλιά, καραμπίνα μαζί με φυσίγγια. Έτσι, συνελήφθη με την κατηγορία του νόμου περί όπλων.

Οι αρχές θα εξετάσουν το όπλο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν ένα από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην συμπλοκή. Σημειώνεται ότι τουλάχιστον ένα κυνηγετικό όπλο χρησιμοποιήθηκε, ωστόσο τα ίχνη από βολή τέτοιου όπλου υπήρχαν μόνο πάνω στο αυτοκίνητο του θύματος.

Ο γαμπρός του θύματος και θα μεταφερθεί στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.