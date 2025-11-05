Μια μακροχρόνια βεντέτα αναβίωσε το περασμένο Σάββατο στα Βορίζια του Ηρακλείου μετά το αιματηρό επεισόδιο με εκατοντάδες πυροβολισμούς που τρομοκράτησε το χωριό. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς υπάρχει φόβος για αναζωπύρωση της βίας.

«Δεν μπορούμε να είμαστε πια γείτονες», δήλωσαν οι συγγενείς του 39χρονου θύματος, οι οποίοι γυρνούν την πλάτη στις προσπάθειες της άλλης πλευράς να βρεθεί λύση και να επικρατήσει η λογική. «Γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες από τις τεράστιες διαφορές που χωρίζουν τις δύο οικογένειες. Αυτό είναι δύσκολο για τη συνύπαρξη των δύο οικογενειών και από εδώ και πέρα αυτό είναι πρόβλημα, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα», μετέδωσε η ρεπόρτερ της ΕΡΤ, Φανή Καλαθάκη. Μετά την κηδεία του γιου της η μητέρα του είχε δηλώσει σχετικά: «Οκτώ φορές έχει γίνει σασμός μεταξύ μας και όλες τις φορές παραβιάστηκε».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «άκουσαν τις δηλώσεις της άλλης οικογένειας και είπαν ότι δεν επιθυμούν σασμό. Κάτι πολύ σοβαρό», καθώς η μητέρα της 56χρονης μένει μόλις τρία μέτρα μακριά από τη μητέρα του 39χρονου, δηλαδή οι δύο χαροκαμένες μάνες μένουν σε πολύ κοντινή απόσταση.

Κάτοικοι του χωριού λένε ότι «δεν μπορεί να γίνει τώρα σασμός και δεν μπορεί να επιστρέψει τώρα η οικογένεια των πέντε συλληφθέντων». Μάλιστα, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, τα πράγματα είναι ακόμα πολύ νωπά στο χωριό ενώ η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο οικογενειών είναι τεράστια.

Εντωμεταξύ, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που έχει εμπλακεί στο πρόσφατο αιματοκύλισμα, λένε πως ζητούν να πάρουν τα βασικά πράγματα από τα σπίτια τους αλλά και τα ζώα τους να μην ψοφήσουν από την πείνα, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr.

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα, από τη στιγμή που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν κακήν-κακώς το χωριό, υπό το φόβο συνέχισης του μακελειού, έφυγαν χωρίς να πάρουν καν τα στοιχειώδη, ούτε τα ρούχα τα δικά τους και των παιδιών τους. Είναι ενδεικτικό ότι δεν πρόλαβαν ούτε καν τις αστυνομικές τους ταυτότητες να πάρουν, τα προσωπικά τους έγγραφα δηλαδή, που απαιτούνται για να καταθέσουν.

Έτσι, ζητούν από την Αστυνομία να διαθέσει δυνάμεις ώστε να συνοδεύσει κάποιους απ’ αυτούς να μεταβούν στα σπίτια τους να πάρουν πράγματα και στη συνέχεια να φορτώσουν τα ζώα τους σε οχήματα και να τα πάρουν από την περιοχή.