Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για το μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης με τον γαμπρό του 39χρονου νεκρού που συνελήφθη να θεωρείται βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 56χρονος Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με το Live News, ο 43χρονος είναι γνώριμος των αρχών, αφού πρόσφατα κατηγορηθήκε για ζωοκλοπή και πέρα από την οπλοκατοχή, κατηγορείται και για το έγκλημα.

Με βάση την εκπομπή, τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν στην αστυνομία την Τρίτη φέρεται να υποστήριξαν ότι εκείνος έριχνε από ψηλά, με αποτέλεσμα να πετύχει τη γυναίκα.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη μέχρι στιγμής, ενώ ο 43χρονος που συνελήφθη φέρεται να είναι το άτομο που περιγράφηκε ως ελεύθερος σκοπευτής.

Ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του. Συνελήφθη ο γαμπρός του

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα που αναζητούνταν ακόμη τα τρία αδέρφια, θείος τους είχε υποστηρίξει ότι «κάποιο άτομο έριχνε από ψηλά», αρνούμενος την εμπλοκή των ανιψιών του.

Την επόμενη, την Τρίτη και λίγες ώρες πριν την παράδοση των τριών ανδρών, εντοπίστηκαν κάλυκες στο μοιραίο σημείο που ενίσχυσαν τον ισχυρισμό του θείου των συλληφθέντων.

Στη συνέχεια, φέρεται οι τρεις συλληφθέντες να υποστήριξαν την ύπαρξη του «ελεύθερου σκοπευτή» και τώρα η αστυνομία φαίνεται να εξετάζει σοβαρά αυτό το σενάριο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Ακολουθεί η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη σύλληψη του γαμπρού του 39χρονου:

«Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Ακολουθούν φωτογραφίες από τη σπηλιά και τα όπλα που εντοπίστηκαν: