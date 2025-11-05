Ο γνωστός λυράρης Βασίλης Σκουλάς μίλησε στο Star στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα για την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου.

Ο Βασίλης Σκουλάς ανέφερε: «Να μιλούσαμε για μουσική, μελωδίες και πράγματα που δίνουν χαρά, αλλά η ζωή τα έχει όλα και συνέβη αυτό το περιστατικό. Ντροπιάζει τον τόπο μας, μας θίγει. Να δώσω μια ευχή: να είναι το τελευταίο».

Σχετικά με τον κύκλο της βεντέτας, τόνισε: «Άπαξ και χυθεί αίμα, ο σασμός είναι δύσκολος. Το αίμα φωνάζει εκατό χρόνια, όπως έλεγαν οι παλιοί, και περνά από γενιά σε γενιά. Τα παιδιά που μεγαλώνουν αποτυπώνουν σαν σφουγγάρι τις κουβέντες, και το μίσος μπαίνει στον ψυχισμό τους. Όταν δεν υπάρχει σωστή παιδεία από το σπίτι και το σχολείο, τα παιδιά θα παρεκκλίνουν».

Ο λυράρης πρόσθεσε: «Από παλιά ήταν ηθικό το θέμα. Αν πείραζες μια γυναίκα ή προσέβαλες κάποιον, ξεκινούσε ο κύκλος της εκδίκησης. Υπόβοσκε αυτό, υποσυνείδητα ή συνειδητά. Από εδώ και πέρα, ό,τι συμβεί είναι βεντέτα».

Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε ότι «πρέπει να σκύψει η πολιτεία και να δώσει παρών, και η εκκλησία να μπει μπροστά. Οι ιερείς να κάνουν κήρυγμα, στις γυναίκες, να μεταφέρουν το μήνυμα στα παιδιά και τους άνδρες τους».

Τέλος, ο Σκουλάς έκλεισε με ένα μήνυμα: «Να σταματήσουμε αυτό το πράγμα που μας κάνει να συζητάμε μόνο για βεντέτες και όχι για πράγματα που σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο, που σε κάνουν να νιώθεις ευχάριστα με τον συνάνθρωπό σου, να χαίρεσαι κάθε όμορφη στιγμή. Αυτά τα απλά πράγματα έχουν ουσία».