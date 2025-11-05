Ο αδερφός της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έπεσε νεκρή από τον καταιγισμό των πυροβολισμών στο μακελειό που έλαβε χώρα στα Βορίζια στην Κρήτη, ζητά από τις εμπλεκόμενες πλευρές να δώσουν τόπο στην οργή και να κλείσει εδώ ο κύκλος αίματος που άνοιξε πάλι ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στον ΑΝΤ1 τονίζει ότι και οι δύο πλευρές πλήρωσαν ένα βαρύ τίμημα και πως η τραγωδία δεν πρέπει να έχει συνέχεια.

«Έγινε ό,τι έγινε. Κρίμα δυστυχώς, δεν έπρεπε να γίνει, εγώ από την πρώτη μέρα λέω και εύχομαι και παρακαλώ να σταματήσει το κακό εδώ να μην συνεχιστεί άλλο. Βιώσαμε μια τραγωδία. Δυστυχώς δεν το αποφύγαμε, ας σταματήσουμε εδώ πέρα. Πληρώσαμε βαρύ τίμημα και οι δύο πλευρές, δεν έχει νόημα να συνεχιστεί, δεν οδηγεί πουθενά.

Εγώ καμάρωσα την μάνα μου που μέσα στον πόνο της μίλησε με τέτοιο τρόπο. Μακάρι να γινόταν να καθόμασταν όλοι στο ίδιο τραπέζι. Προσπαθούμε να είμαι ήρεμοι στην τραγωδία ο καθένας. Στην πρίκρα του ο καθένας μπορεί να λέει μεγάλες κουβέντες. Καλό είναι να μην λέμε μεγάλες κουβέντες. Προσωπικά δεν έχω τίποτα με κανέναν αστυνομικό. Έχω πρόβλημα με την υπηρεσία. Τα ανίψια μου παρουσιάστηκαν και μακάρι να πουν την αλήθεια και θα αποφασίσει η δικαιοσύνη.»