Τα όπλα δεν είναι για να σκοτώνει ο ένας τον άλλον, αλλά μόνο για να υπερασπιζόμαστε την πατρίδα, σύμφωνα με όσα είπε ο ιερέας που εκφώνησε τον επικήδειο στο τελευταίο αντίο της 56χρονης γυναίκας που έπεσε νεκρή στην αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια.

«Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά, ο τόπος μας μαυρίζει», είχε πει στον επικήδειο, μεταξύ άλλων.

Μιλώντας στο Star, στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, ο ιερέας μίλησε για την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου.

Αναφερόμενος στα όπλα και τη βεντέτα, τόνισε: «Δεν είναι αυτό το πράγμα η Κρήτη μας. Από ανόητους ανθρώπους να πληγώνουν οικογένειες και να εκθέτουν το νησί». Υπογράμμισε ότι η Κρήτη είναι «φιλοξενία, ανθρωπιά και λεβεντιά», αλλά «δεν είναι λεβεντιά να παίρνεις το όπλο και να σκοτώνεις τον άλλον».

«Τα όπλα δεν είναι για αυτό», πρόσθεσε, «είναι ευλογία από την εκκλησία μόνο όταν η πατρίδα κινδυνεύει, όχι ο ένας εναντίον του άλλου».

Ο ιερέας μίλησε επίσης για τη γυναίκα που έπεσε νεκρή: «Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος και έχει αγαπηθεί πολύ, ακόμα και στο πόστο της στο νοσοκομείο όπου δούλευε. Έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια για εκείνη. Ήταν καλοσυνάτος άνθρωπος».

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα για λήξη της βεντέτας: «Να σταματήσουν αυτά τα πράγματα, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και παντού».