Πάνοπλοι αστυνομικοί, παρουσία εισαγγελέα, εμφανίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στα Βορίζια και προχώρησαν σε κατ’ οίκον έρευνα. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο προσαγωγές ατόμων, οι οποίοι φαίνεται να έχουν σχέση με την οικογένεια Καργάκη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός ο λόγος της προσαγωγής τους, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν και κάποια ευρήματα τα οποία πήραν μαζί τους.

Η Ελληνική Αστυνομία προσπαθεί να συνθέσει πλήρως το παζλ της αιματηρής βεντέτας στα Βορίζια της Κρήτης, καθώς αναζητείται τουλάχιστον ένα άτομο. Πρόκειται για τον άνδρα που εμφανίζεται στο βίντεο – ντοκουμέντο να βρίσκεται μαζί με το άτομο που πυροβολεί με Καλάσνικοφ και σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. είναι ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος συνελήφθη για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το βίντεο δεν δείχνει ξεκάθαρα αν οι πυροβολισμοί έγιναν στον αέρα ή προς το σημείο όπου έχασε τη ζωή της η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η σφαίρα που τη χτύπησε μπήκε από την κλείδα και εξήλθε από τη λεκάνη, ένδειξη πως προήλθε από βολή υπό γωνία, πιθανότατα από ψηλά.

Εντωμεταξύ, οι αστυνομικοί ψάχνουν και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν το μοιραίο πρωινό του Σαββάτου. Κάνουν έρευνες ακόμα και σε νεκροταφεία, αν και δεν αποκλείεται, αν όχι όλα, κάποια από αυτά να έχουν καταλήξει ακόμα και στον πάτο της θάλασσας.

Τα Βορίζια, πάντως, παραμένουν σε αστυνομικό κλοιό, καθώς η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει νέο αιματοκύλισμα.

Επιστρέφουν στα Βορίζια οι συγγενείς

Διάχυτος ο φόβος στην περιοχή για νέο κύκλο αίματος δεδομένου ότι οι οικογένειες επιστρέφουν σταδιακά στα Βορίζια. Ήδη έχει γυρίσει η μητέρα της 56χρονης ενώ η αστυνομία συνεχίζει τους εκτεταμένους ελέγχους.

Την ίδια στιγμή η ΕΛ.ΑΣ στα Βορίζια ζήτησαν ακόμα και από τους δημοσιογράφους να απομακρυνθούν από το χωριό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου κρατούνται τα τρία αδέλφια, ενώ ο 43χρονος που συνελήφθη χθες το απόγευμα κρατείται για λόγους ασφαλείας σε διαφορετικό αστυνομικό τμήμα, επειδή τα κρατητήρια στο Ηράκλειο είναι μικρά και υπάρχει φόβος να συναντηθούν.

Σήμερα αναμένεται η ανακρίτρια να μεταβεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για να πάρει τις απολογίες των δύο νοσηλευόμενων κρατουμένων -του αδελφού των τριών και του ξαδέλφου τους- μετά από προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν. Οι τρεις συλληφθέντες που βρίσκονται στην Αστυνομική Διεύθυνση θα απολογηθούν τη Δευτέρα.