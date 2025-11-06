Τον πόνο και την οργή της για τον θάνατο της 56χρονης Ευαγγελίας που έπεσε νεκρή στο μακελειό στα Βορίζια δεν μπορεί να κρύψει η αδερφή της. «Για εμάς δεν μπορεί να γίνει ξανά σασμός», επεσήμανε.

«Η επόμενη ημέρα για εμάς είναι πολύ δύσκολη», τόνισε μιλώντας στο Mega και στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA η Γεωργία Φραγκιαδάκη, αδερφή της 56χρονης Ευαγγελίας, που έχασε τη ζωή της από σφαίρα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, η αντίπαλη οικογένεια είναι εκείνη που τους προκαλεί συνέχεια, με αποκορύφωμα την τοποθέτηση δυναμίτη στο σπίτι του ανιψιού της.

«Η αδερφή μου δεν έφταιγε, ήταν τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο. Χωρίς να φταίει την πλήρωσε. Τραυματίστηκα εγώ, δεν με νοιάζει για το χέρι μου. Την αδερφή μου δεν μπορούμε να τη γυρίσουμε πίσω. Δεν τους προκαλέσαμε, συνέχεια αυτοί μας προκαλούν και τώρα χωρίς να κάνουμε κάτι, έριξαν δυναμίτη στο σπίτι του ανιψιού μου», δήλωσε.

«Στην Κρήτη γι’ αυτό τον λόγο κάνουμε σασμούς, για να μαλακώνουν αυτές οι ιστορίες. Εάν εσύ δεν τηρείς τον λόγο σου… Για εμάς δεν νομίζω να γίνει ξανά σασμός. Δεν τους προκαλούμε. Έχουμε μιλήσει, τα έχουν βρει υποτίθεται, ότι δεν θα ξαναπροκαλέσουν», επεσήμανε η αδερφή της 56χρονης.

«Εμένα με νοιάζει η αδερφή μου που πήγε στο χώμα χωρίς να φταίει. Ο καθένας στο σπίτι του. Εμείς δεν θα προκαλέσουμε, το είπαμε από την αρχή. Εάν αυτοί προκαλέσουν, εννοείται ότι και η μία πλευρά θα κλαίει και η άλλη. Δεν μπορούμε να κάτσουμε έτσι», σημείωσε και κλείνοντας δήλωσε: «Θέλουν να παίρνουν εκδίκηση και μπολιάζουν τα παιδιά, ιδίως τα αγόρια, να πάρουν εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα τους».

Συνεχίζονται οι έρευνες στα Βορίζια

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για να συνθέσει πλήρως το παζλ της αιματηρής βεντέτας στα Βορίζια, καθώς αναζητείται τουλάχιστον ένα άτομο. Πρόκειται για τον άνδρα που εμφανίζεται στο βίντεο – ντοκουμέντο να βρίσκεται μαζί με το άτομο που πυροβολεί με Καλάσνικοφ και σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ είναι ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος συνελήφθη για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν να ψάχνουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν το μοιραίο πρωινό του Σαββάτου. Κάνουν έρευνες ακόμη και σε νεκροταφεία, αν και δεν αποκλείεται αν όχι όλα κάποια απ’ αυτά να έχουν καταλήξει ακόμη και στον πάτο της θάλασσας.

Τα Βορίζια, πάντως, παραμένουν σε αστυνομικό κλοιό καθώς η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει νέο αιματοκύλισμα.