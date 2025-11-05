Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4/11 η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη στον Αλικιανό Χανίων που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια. Όλες οι δυνάμεις της Κρήτης ήταν επί ποδός με τον φόβο βεντέτας μετά το αιματοκύλισμα.

Στο χωριό Βορίζια που κατοικούν περίπου 500 άτομα έχουν μεταβεί 400 αστυνομικοί, οι οποίοι περιπολούν όλο το 24ωρο, ενώ εκεί βρίσκονται και δυνάμεις των ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΤΑΕ και η Ασφάλεια.

Για τον θάνατο της 56χρονης μίλησε το πρωί της Τετάρτης 5/11 στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, εξηγώντας πως η δολοφονική σφαίρα φαίνεται να προήλθε από ψηλά.

«Η γυναίκα που έπεσε νεκρή δέχτηκε πυρά από καλάσνικοφ. Είναι από καλάσνικοφ γιατί το πιστόλι το 9άρι, από τέτοια απόσταση που έριξαν, δεν τρυπάει το σίδερο. Αν βάλουμε ένα ξύλο μέσα στην τρύπα που έκανε το βλήμα, αμέσως αμέσως η άκρη του μας δείχνει την κατεύθυνση από πού έπεσαν οι πυροβολισμοί. Η κατεύθυνση δείχνει ένα μπαλκόνι, και είναι το μπαλκόνι του σπιτιού που έβαλαν δυναμίτιδες και το ανατίναξαν.

Ο δρόμος που βρισκόμαστε είναι το “σύνορο” που χωρίζει την πάνω γειτονιά με την κάτω. Στην πάνω γειτονιά μένει η συγκεκριμένη οικογένεια εμπλεκόμενη και στην κάτω η άλλη εμπλεκόμενη οικογένεια. Αυτός λοιπόν που πήρε το σπίτι και το έφτιαχνε για να μείνει, ανήκει στην οικογένεια της πάνω γειτονιάς. Και η οικογένεια της πάνω γειτονιάς δεν ήθελε τον άνδρα της κάτω. Σε αυτόν τον δρόμο σκοτώθηκε και ο 39χρονος. Στον δρόμο αυτόν βρισκόταν και το αγροτικό με μούρη προς τα εμάς, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ο 39χρονος που είχε δεχτεί πολλές σφαίρες», είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης από το σημείο του μακελειού.

«Έπαιζαν πόλεμο»

«Δεν μπορεί να πυροβόλησε ο συγκεκριμένο άνθρωπος, ο νεκρός, τη γυναίκα, γιατί είδατε ότι οι βολές ήταν από πάνω, αλλά φαίνεται και από το πλήγμα της σφαίρας στο σώμα της γυναίκας. Τη βρήκε στην κλείδα, τη διαπέρασε και βγήκε από πίσω χαμηλά. Από εδώ που είμαστε έως το σημείο που βρέθηκε το αγροτικό του 39χρονου είναι 25 μέτρα. Δεξιά και αριστερά έπαιζαν “πόλεμο”. Αυτό φαίνεται από τα σημάδια από τις σφαίρες στα σπίτια και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που ήταν γεμάτα σφαίρες. Κατά τη γνώμη μου, μετά από αυτό το χτύπημα στο σπίτι με τη δυναμίτιδα, συναντήθηκαν στο σημείο εδώ και διαπληκτίστηκαν», συνέχισε ο κ. Καλλιακμάνης.

«Άκουσα γυναίκες να λένε μπροστά σε μικρά παιδιά “περνά η ώρα και γιατί δεν τους έχουμε σκοτώσει ακόμα”», σχολίασε

«Όταν λέμε βεντέτα, θάβουμε τα πραγματικά αίτια μίας εγκληματικής δράσης»

«Όταν μιλάμε για ένα έγκλημα, ψάχνουμε να βρούμε την αιτιώδη σχέση, δηλαδή τον παράγοντα που οδήγησε στο έγκλημα. Αλλά υπάρχουν και παράγοντες συσχέτισης. Το να τα λέμε όλα βεντέτα, είναι σαν να θάβουμε τα πραγματικά αίτια μίας εγκληματικής δράσης που υπάρχει σε ένα τόσο μικρό χωριό της Κρήτης, ακριβώς επειδή είμαστε δομημένοι πάνω σε ένα πελατειακό κράτος. Είναι βαθιά υποκριτικό να λέμε “πού είναι το κράτος”, όταν οι ίδιοι συντηρούμε αυτό το κράτος και, όταν μας συμφέρει, δεν λειτουργούμε αξιοκρατικά αλλά με βάση τις ψήφους», δήλωσε από την πλευρά της η δρ Εγκληματολογίας, Κέλλυ Ιωάννου, μιλώντας επίσης στο Mega.

«Όταν βλέπουμε σφαίρες, καλάσνικοφ, βόμβες, γυναίκες νεκρές και παράπλευρες απώλειες, δεν μπορούμε να μιλάμε για βεντέτα, ούτε να επικαλούμαστε το τι έγινε το 1955. Οι γενιές πλέον μπορεί να έχουν και συγγενικούς δεσμούς. Δεν συμφωνώ με αυτούς που λέμε ότι η γυναίκα είναι το άτομο που πυροδοτεί αυτά τα γεγονότα, όσοι το λένε να βγουν τεκμηριωμένα με έρευνες να το αποδείξουν. Είναι άλλο πράγμα το να επηρεάζω με τον τρόπο που πενθώ, να διαμεσολαβώ στον σασμό, και άλλο πράγμα να ευθύνονται οι γυναίκες σε μία πατριαρχικά δομημένη κοινωνία», συμπλήρωσε.