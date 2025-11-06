Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για τον θάνατο της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος αμέσως μετά κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας.

Επίσης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και σε βάρος του εκδόθηκε σχετικό ένταλμα σύλληψης.

Ο 43χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Creta24.

Πάνοπλοι αστυνομικοί είχαν «ζώσει» από το πρωί το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου μεταφέρθηκε ο 43χρονος, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Υπενθυμίζεται ότι 43χρονος συνελήφθη χθες για οπλοκατοχή. Λίγο αργότερα στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο που τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα κοντά στο σπίτι που μπήκε ο εκρηκτικός μηχανισμός.