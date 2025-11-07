«Αστακός» συνεχίζει να είναι τα χωριό Βορίζια της Κρήτης από τους αστυνομικούς που βρίσκονται σε κάθε σημείο του και συνεχίζουν τις έρευνες μετά το μακελειό που στοίχισε τη ζωή σε δύο άτομα.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο τραυματίες 25 και 30 ετών αντίστοιχα που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ και φέρονται να συμμετείχαν στη φονική συμπλοκή, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί οι δύο άνδρες που φαίνονται στο βίντεο-ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς.

Το σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο έφτασε ανώνυμα στις Αρχές με mail και εκτός από τον 43χρονο που φέρεται να είναι ο πιστολέρο έχει ταυτοποιηθεί και ο 48χρονος ξάδερφός του, ο οποίος φέρεται να ήταν μαζί του.

Οι προσωρινά κρατούμενοι που βρίσκονται στο νοσοκομείο είναι συγγενείς της 56χρονης νοσηλεύτριας, που έχασε τη ζωή της στο αιματηρό περιστατικό του περασμένου Σαββάτου.

Η ανακρίτρια, λόγω της κατάστασής τους, μετέβη στο νοσοκομείο για να λάβει τις απολογίες τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Το βίντεο με τους πυροβολισμούς και η ταυτοποίηση του δράστη

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το βίντεο το οποίο δείχνει έναν άνδρα να πυροβολεί από ταράτσα με Καλάσνικοφ. Ο πιστολέρο έχει ταυτοποιηθεί πως είναι ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου νεκρού και θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 56χρονης, καθώς σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα η σφαίρα που την τραυμάτισε θανάσιμα προήλθε από πυρά που έπεσαν από ψηλά.

Η ταυτοποίησή του, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ σε σχετικό της ρεπορτάζ, έγινε από αδημοσίευτο τμήμα του βίντεο όπου, χωρίς να το αντιληφθεί, φαίνεται καθαρά το πρόσωπό του τη στιγμή που στρέφει το κεφάλι του.

Μαζί του συνελήφθη και ένας 48χρονος ξάδελφος του νεκρού, που διακρίνεται δίπλα του στο ίδιο βίντεο, ενώ η εμπλοκή του επιβεβαιώθηκε και από μαρτυρικές καταθέσεις.

Για ελλιπή στοιχεία κάνουν λόγο οι συνήγοροι των δύο ανδρών

Οι δικηγόροι τους, Λευτέρης Καρτσώνας και Μαρία Παπαδάκη, έκαναν λόγο για υπόθεση με πολλά κενά, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αποδεικτικό στοιχείο που να συνδέει ευθέως τους πελάτες τους με τα γεγονότα.

Τόνισαν, επίσης, πως το υλικό της δικογραφίας δεν έχει ακόμη παραδοθεί στην υπεράσπιση, ενώ πολλά στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσω διαρροών.

«Μιλάμε για κατηγορίες που επισύρουν ισόβια και δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα. Αναμένουμε τις βαλλιστικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις που θα φωτίσουν τα πραγματικά περιστατικά», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Χωρίς τέλος οι έρευνες

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό αλλά και του βομβιστή παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επεσήμανε σε σχετικές της δηλώσεις ότι η ταυτοποίηση του τελευταίου «είναι θέμα χρόνου», καθώς τα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν ήδη προχωρήσει στην ανάλυση κρίσιμων ευρημάτων.

Την ίδια στιγμή, πραγματοποιούνται κατ’ οίκον έρευνες και προσαγωγές στην περιοχή, με την Αστυνομία να διατηρεί ισχυρή παρουσία στα Βορίζια, προκειμένου να αποτραπούν νέα επεισόδια και να αποκατασταθεί η ηρεμία στο χωριό.