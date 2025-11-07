Τα Βορίζια παραμένουν μουδιασμένα και οι δρόμοι άδειοι, την ώρα που συνεχίζονται οι συλλήψεις και οι έρευνες των Αρχών, για να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι για την αιματοχυσία του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου στο χωριό του Ηρακλείου Κρήτης.

Από την πλευρά του, παππούς της οικογένειας Φραγκιαδάκη, μιλώντας για το τραγικό περιστατικό που συνέβη στο χωριό του, αποκάλυψε ότι η γυναίκα με την οποία είναι παντρεμένος είναι της οικογένειας Καργάκη.

Ο ίδιος, μιλώντας στην κάμερα του ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι δεν είδε τίποτα και ότι φοβάται για τα χειρότερα.

«Εύχομαι αυτό το επεισόδιο να είναι το τελευταίο. Η ιδέα μου είναι ότι πρέπει η αστυνομία να είναι μόνιμα εδώ, να κάνει περιπολίες και τη μέρα και τη νύχτα. Εάν ερχόταν η αστυνομία τακτικά εδώ να κάνει περιπολίες, δεν θα είχαν γίνει όλα αυτά, αλλά αδιαφορούν. Να παραμείνει εδώ η αστυνομία μόνιμα. Όπως και το 1955 που είχε γίνει πάλι (σ.σ. αιματοχυσία) και σκοτώθηκαν πέντε άτομα και είχαμε 15 τραυματίες», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Στη συνέχεια, όπως τόνισε: «Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά. Οι Καργάκηδες έχουν βαφτίσει δύο παιδιά των Φραγκιαδάκηδων και να πού κατέληξαν πάλι τα πράγματα. Μόνο με γάμο (σ.σ. θα λήξει η βεντέτα). Με άλλο τρόπο δεν θα γίνει σασμός. Έχουν κάνει και άλλους σασμούς και βαφτίσανε… τα αποτελέσματα ποια είναι;».

Σημειώνεται πως προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο τραυματίες 25 και 30 ετών αντίστοιχα που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ και φέρεται να συμμετείχαν στη φονική συμπλοκή, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί οι δύο άνδρες που φαίνονται στο βίντεο-ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς.

Το σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο έφτασε ανώνυμα στις Αρχές με e-mail και, εκτός από τον 43χρονο που φέρεται να είναι ο πιστολέρο, έχει ταυτοποιηθεί και ο 48χρονος ξάδελφός του, ο οποίος φέρεται να ήταν μαζί του.

Οι προσωρινά κρατούμενοι που βρίσκονται στο νοσοκομείο είναι συγγενείς της 56χρονης νοσηλεύτριας, που έχασε τη ζωή της στο αιματηρό περιστατικό του περασμένου Σαββάτου.

Η ανακρίτρια, λόγω της κατάστασής τους, μετέβη στο νοσοκομείο για να λάβει τις απολογίες τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το βίντεο το οποίο δείχνει έναν άνδρα να πυροβολεί από ταράτσα με Καλάσνικοφ. Ο πιστολέρο έχει ταυτοποιηθεί πως είναι ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου νεκρού και θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 56χρονης, καθώς σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα η σφαίρα που την τραυμάτισε θανάσιμα προήλθε από πυρά που έπεσαν από ψηλά.