Τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη δίνουν τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα που οδήγησαν στην αιματηρή σύγκρουση στα Βορίζια, επιμένοντας ότι δεν ήταν οι ίδιοι που προκάλεσαν το περιστατικό.

«Ποτέ δεν προκαλέσαμε εμείς. Πάντα οι Καργάκηδες ξεκινούσαν πρώτοι. Εκείνο το πρωί δεχθήκαμε επίθεση από τουλάχιστον τρία άτομα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την περιγραφή τους, ο Φανούρης Καργάκης φέρεται να πέρασε με το όχημά του μπροστά από το σπίτι, όπου είχαν συγκεντρωθεί περίπου 15 άτομα για το μνημόσυνο της οικογένειας Φραγκιαδάκη, σπινιάροντας και ανοίγοντας πυρ. Την ίδια στιγμή, όπως υποστηρίζουν, άλλοι δύο ένοπλοι πυροβολούσαν από ψηλά.

Η οικογένεια Φραγκιαδάκη θεωρεί βέβαιο ότι η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη σκοτώθηκε από σφαίρες που προήλθαν από την πλευρά των Καργάκηδων, κάνοντας λόγο για οργανωμένη επίθεση με σκοπό να υπάρξουν νεκροί. «Εμείς βγάλαμε όπλα μόνο για να προστατευτούμε», ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι.

«Ξέρουμε ποιος κρατούσε το καλάσνικοφ που σκότωσε την Ευαγγελία. Ήταν στην ταράτσα μαζί με ένα ακόμη άτομο που πυροβολούσε κι εκείνο. Δεν πυροβολήσαμε ποτέ τα σπίτια τους μετά τη βόμβα — μας είχαν στήσει ενέδρα», προσθέτουν.

Τα ίδια υποστηρίζουν και τα δύο τραυματισμένα μέλη της οικογένειας, ο 26χρονος αδελφός των τριών συλληφθέντων και ένας 30χρονος ξάδελφός τους, οι οποίοι πρόκειται να απολογηθούν μέσα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται.

Οι τρεις αδελφοί Φραγκιαδάκη, που παραδόθηκαν στις αρχές τρία 24ωρα μετά το φονικό, παραμένουν υπό κράτηση και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, το νεογέννητο παιδί του 29χρονου ενός εκ των τεσσάρων αδελφών, ηλικίας μόλις 15 ημερών, νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα.

Ένταση και φόβος στο χωριό

Στα Βορίζια επικρατεί ακόμη φόβος και ανησυχία. Η οικογένεια Καργάκη επιμένει ότι για χρόνια δεχόταν προκλήσεις από την πλευρά των Φραγκιαδάκηδων και απορρίπτει κάθε ισχυρισμό ότι εκείνοι προκάλεσαν το αιματηρό επεισόδιο του Σαββάτου.

«Δεχθήκαμε επίθεση και απαντήσαμε», δηλώνουν.

Για την αποκατάσταση της ομαλότητας στο χωριό μετέβη κοινωνική λειτουργός, ώστε να στηριχθούν οι οικογένειες και να μπορέσουν οι μαθητές να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σχολεία.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης, αστυνομικοί που περιπολούν διαρκώς γύρω από το χωριό εντόπισαν τρία άτομα να επιχειρούν να εισέλθουν κρυφά στα Βορίζια. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για άτομα του ευρύτερου κύκλου της οικογένειας Καργάκη, τα οποία προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα Φαιστού και κρατούνται, καθώς φέρονται να έχουν εκκρεμείς υποθέσεις με τη δικαιοσύνη για ζωοκλοπές.