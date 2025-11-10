Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου πέρασαν λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου που έπεσε νεκρός και ο 48χρονος, μέλη της οικογένειας Καργάκη, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια.

Αρχικά, οι πληροφορίες ανέφεραν πως οι απολογίες θα γίνονταν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, στη συνέχεια, αποφασίστηκε να μεταφερθούν στα Δικαστήρια Ηρακλείου για να απολογηθούν, με τη μεταφορά να γίνεται από την πίσω είσοδο, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Οι δύο άνδρες φέρονται να απεικονίζονται στο βίντεο με τους πυροβολισμούς από καλάσνικοφ.

Δείτε βίντεο από τη μεταφορά τους:

Άφαντα ακόμη τα όπλα στα Βορίζια – Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών

Εν τω μεταξύ, οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό, τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί ως τώρα, ενώ αναμένεται η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να πέσει «φως» στις κινήσεις των εμπλεκομένων μετά τη συμπλοκή.

Μαρτυρίες αναφέρουν πως γυναίκες και παιδιά έσπευσαν στο σημείο μετά το αιματηρό περιστατικό για να εξαφανίσουν τους κάλυκες, ώστε να μην τους εντοπίσουν οι Αρχές.

Την ίδια ώρα, εκτός από τα όπλα, οι αστυνομικοί ψάχνουν τον άνθρωπο που έδωσε την εντολή για την ανατίναξη του σπιτιού που πυροδότησε την ένταση.

Στις φυλακές Αλικαρνασσού ψάχνουν οι αρχές τον ηθικό αυτουργό της βομβιστικής επίθεσης στο σπίτι στα Βορίζια, γεγονός που πυροδότησε το μακελειό που ακολούθησε.

Η ΕΚΑΜ, στην έφοδο που πραγματοποίησε την περασμένη Τρίτη σε κελιά, εντόπισε μεταξύ άλλων και κινητά τηλέφωνα, τα οποία ήδη εξετάζονται από τις αρχές.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταφέρθηκε χθες από τις φυλακές στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου ο γαμπρός του 39χρονου που έπεσε νεκρός από τα πυρά, προκειμένου να καταθέσει σε ανακρίτρια και εισαγγελέα.

Το ίδιο συνέβη και με άλλους δύο κρατούμενους που σχετίζονται με τα ευρήματα της εφόδου της ΕΚΑΜ.

Προφυλακιστέα κρίθηκαν τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Παράλληλα, το βράδυ της Κυριακής, οι ανακριτικές Αρχές αποφάσισαν την προφυλάκιση των τριών κατηγορουμένων στην βεντέτα στα Βορίζια, μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Οι τρεις εμπλεκόμενοι στο συμβάν αναμενόταν να περάσουν το κατώφλι της ανακρίτριας την Δευτέρα (10/11) ωστόσο για λόγους ασφαλείας η διαδικασία επισπεύστηκε. Έτσι λοιπόν η ανακρίτρια μετέβη σήμερα το βράδυ στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για να απολογηθούν ενώπιόν της, παρουσία δικηγόρων. Μετά την απολογία τους κρίθηκαν και οι τρεις προφυλακιστέοι.

Υπενθυμίζεται ότι τα αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών παραδόθηκαν στις αστυνομικές Αρχές το απόγευμα της περασμένης Τρίτης.