Με «καζάνι που βράζει» μοιάζουν τα Βορίζια της Κρήτης μετά το μακελειό που στοίχισε τη ζωή σε δύο άτομα. Αν και στο χωριό δεν κυκλοφορεί κανείς πέρα από τους εκατοντάδες αστυνομικούς που βρίσκονται επί ποδός το κλίμα έντασης και καχυποψίας εξακολουθεί να επικρατεί υπό τον φόβο της εκδίκησης.

Η έρευνα συνεχίζεται σε δύο κατευθύνσεις: πρώτον, αναζητούνται τα όπλα με τα οποία δολοφονήθηκαν οι δύο άνθρωποι και δεύτερον, οι αστυνομικοί ψάχνουν τον άνθρωπο που έδωσε την εντολή για την ανατίναξη του σπιτιού που πυροδότησε την ένταση.

Στις φυλακές Αλικαρνασσού ψάχνουν οι αρχές τον ηθικό αυτουργό της βομβιστικής επίθεσης στο σπίτι στα Βορίζια, γεγονός που πυροδότησε το μακελειό που ακολούθησε.

Η ΕΚΑΜ, στην έφοδο που πραγματοποίησε την περασμένη Τρίτη σε κελιά, εντόπισε μεταξύ άλλων και κινητά τηλέφωνα, τα οποία ήδη εξετάζονται από τις αρχές.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταφέρθηκε χθες από τις φυλακές στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου ο γαμπρός του 39χρονου που έπεσε νεκρός από τα πυρά, προκειμένου να καταθέσει σε ανακρίτρια και εισαγγελέα.

Το ίδιο συνέβη και με άλλους δύο κρατούμενους που σχετίζονται με τα ευρήματα της εφόδου της ΕΚΑΜ.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να αποκαλύψει τις κινήσεις που έκαναν οι δράστες

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό. Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να αποκαλύψει τις κινήσεις που έκαναν οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφορτωθούν τα όπλα της συμπλοκής.

Πάνοπλοι αστυνομικοί κάνουν φύλλο και φτερό την ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας ελέγχους σε σπίτια, αποθήκες, ακόμα και σε μαντριά.

Μιλώντας την Κυριακή 9/11 στο MEGA, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Ηρακλείου ανέφερε ότι τρεις εβδομάδες πριν το μακελειό είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στην ηγεσία της Αστυνομίας για την υποστελέχωση των τμημάτων της περιοχής.

«Δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Εμείς προειδοποιήσαμε ότι λόγω της υποστελέχωσης και λόγω της ιδιαίτερης εγκληματικότητας της περιοχής πρέπει να ενισχυθούν οι δυνάμεις στην περιοχή της Μεσσαράς που είναι τα Βορίζια», ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Γιώργος Πικράκης.

Για λόγους ασφαλείας, οι δύο προφυλακισμένοι από την οικογένεια της 56χρονης μεταφέρθηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα σε δύο διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα εκτός Κρήτης.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει στα Βορίζια αναπαράσταση της αιματηρής συμπλοκής παρουσία τεχνικού συμβούλου – πυροτεχνουργού που έχει ορίσει η οικογένεια του 39χρονου νεκρού.