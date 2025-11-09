Οι αστυνομικές αρχές επιταχύνουν τις έρευνες για το τραγικό περιστατικό στα Βορίζια του Ηρακλείου, ενώ το χωριό εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση βαριάς συναισθηματικής φόρτισης.

Η κουνιάδα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία έχασε τη ζωή της στο μακελειό, μίλησε στον Alpha για τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε και περιέγραψε πώς είδε την 56χρονη να πεθαίνει μπροστά στα μάτια της:

«Είχαμε ανέβει πάνω στην σκάλα γιατί ακούσαμε φωνές. Ακούστηκαν πυροβολισμοί από πάνω. Έπεσε η κουνιάδα μου κάτω. Νόμιζα ότι την έσπρωξαν. Πήγα να την σηκώσω. Είχα πέσει κάτω και άκουγα πυροβολισμούς. Πήγα να σηκωθώ και ακούω το αμάξι που ερχότανε με χίλια. Είδα που έβγαλε το όπλο. Το είδα από το τζάμι. Μετά άκουσα έναν ήχο και είδα την κουνιάδα μου μέσα στα αίματα», αφηγήθηκε η γυναίκα στον Alpha, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές της επίθεσης.

Η ίδια αναφέρθηκε επίσης στις τελευταίες λέξεις της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή. «Η μόνη κουβέντα που μου είπε ήταν “δεν μπορώ, δεν μπορώ” και ξεψύχησε», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας συγκλονισμένη: «Από θαύμα ζω».

Παρά την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που έχουν αποκαταστήσει προσωρινά την ηρεμία στην περιοχή, η ένταση δεν έχει σβήσει πλήρως. Κάτοικοι του χωριού εκφράζουν φόβους ότι η διαμάχη ανάμεσα στις δύο οικογένειες δύσκολα θα κοπάσει, καθώς το κλίμα παραμένει τεταμένο. Για λόγους ασφαλείας, οι δύο προφυλακισμένοι που ανήκουν στην οικογένεια της 56χρονης μεταφέρθηκαν με άκρα μυστικότητα σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης.