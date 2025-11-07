Ο αδερφός της 56χρονης γυναίκας που έπεσε νεκρή από πυροβολισμούς στα Βορίζια το απόγευμα του Σαββάτου μίλησε για το αιματηρό περιστατικό, στο οποίο ήταν παρών.

«Τα παιδιά που έχουν μπει μέσα κρατούμενοι, τα ανίψια μου τα 4, τα παιδιά του αδελφού μου… ξέρεις πόσα χρόνια το ζουνε αυτό; Ο μεγαλύτερος είναι 30 ετών. Εμείς δεν τα εκπαιδεύουμε έτσι τα παιδιά μας, ούτε να σκοτώνουν ούτε τίποτα. Την κατάσταση αυτή τη ζουν 30 χρόνια. Ο πατέρας τους κάνει μόνο πίσω», είπε, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Εγώ μένω Αθήνα, μαζευτήκαμε εδώ όλη η οικογένεια για να κάνουμε το μνημόσυνο του πατέρα μας και κηδέψαμε την αδελφή μας», συνεχίζει.

«Δεν έχουμε απειλήσει ποτέ ούτε έχουμε πει να φύγουν από το χωριό. Εμείς κάνουμε έκκληση να λήξει το θέμα, να σταματήσει το κακό εδώ. Θάψαμε και οι δύο ανθρώπους», είπε.

Σχετικά με τους πυροβολισμούς, σημείωσε: «Ένα καλάσνικοφ σίγουρα πυροβολούσε και μπορεί να ήταν και δεύτερο. Εκείνη τη στιγμή ήταν δύσκολο να καταλάβεις, όταν μαζεύεις τραυματίες και νεκρούς δεν κοιτάς πόσα όπλα πυροβολούνε, αλλά να φύγεις και να γλιτώσεις. Αυτά θα τα βρει η αστυνομία».

«Εμείς μετά τη συμπλοκή φύγαμε, εξαφανιστήκαμε και πήγαμε σπίτι μας», κατέληξε.