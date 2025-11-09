Στα Βορίζια και στο μακελειό που έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα. Το χωριό της Κρήτης παραμένει «αστακός» από τους εκατοντάδες αστυνομικούς που βρίσκονται επί ποδός ενώ στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχουν μπει πέντε κρατούμενοι των φυλακών Αλικαρνασσού.

Την ίδια στιγμή έντονη είναι η ανησυχία για τα μνημόσυνα και το άνοιγμα των σχολείων αύριο, Δευτέρα 10/11. Η αστυνομία ζητά απαντήσεις για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που πυροδότησε την αιματηρή σύγκρουση στα Βορίζια και αναζητά τους υπεύθυνους.

Κάτω από άκρα μυστικότητα, μετήχθησαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, που κρατούνται για ζωοκλοπές, καθώς και δύο ακόμη ποινικοί, επίσης τρόφιμοι των φυλακών. Οι πέντε εξετάζονται για στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στα αίτια της έκρηξης και στη συνέχεια της πολύνεκρης συμπλοκής.

Ανάλογη μεταγωγή έγινε και για άλλα δύο πρόσωπα που συνδέονται με το θύμα. Οι τρεις κρατούμενοι, μαζί με δύο συγκρατούμενούς τους, στα κελιά των οποίων είχαν βρεθεί μαχαίρια και δύο κινητά τηλέφωνα, κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας.

Οι Αρχές ψάχνουν αυτόν που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας

Στόχος των αρχών είναι να εντοπιστεί ποιος έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας, ποιος την κατασκεύασε και ποιος την τοποθέτησε στο σπίτι της μίας οικογένειας.

Ψάχνουν στα βουνά για τα όπλα του μακελειού Μία εβδομάδα μετά το μακελειό στα Βορίζια, οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση εντοπισμού των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στις δύο δολοφονίες.

Άνδρες της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και άλλων υπηρεσιών «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή, ακόμη και στα βουνά, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον οπλισμό που παραμένει άφαντος. Η ανεύρεσή του θεωρείται κρίσιμη για την ταυτοποίηση των δραστών που πυροβόλησαν.

Οι κάτοικοι φοβούνται

Στο χωριό, όπως μεταδίδει σε σχετικό της ρεπορτάζ η ΕΡΤ επικρατεί βαρύ κλίμα και πέπλο σιωπής. Οι κάτοικοι αποφεύγουν τις κοινωνικές συναναστροφές και σπάνια κυκλοφορούν έξω από τα σπίτια τους.

Μια εβδομάδα μετά το μακελειό, το κλίμα στα Βορίζια εξακολουθεί να είναι βαρύ. Φόβος και ανησυχία επικρατεί για την επόμενη μέρα, κυρίως για το πώς θα διαχειριστεί η τοπική κοινωνία την όλη κατάσταση.

Οι οικογένειες που δεν ανήκουν ούτε στη μία ούτε στην άλλη πλευρά αγωνιούν για την επόμενη μέρα και κυρίως για αυτά που θα έρθουν από την ερχόμενη Δευτέρα, όταν και τα παιδιά θα πρέπει να επιστρέψουν στα σχολεία τους, όταν όπως λένε χαρακτηριστικά θα φύγει η αστυνομία, τι θα γίνει στο χωριό και πώς θα μπορέσουν να ηρεμήσουν τα πράγματα και να γεφυρωθεί αυτό το μεγάλο χάσμα που χωρίζει πλέον τις δύο οικογένειες.

Η αστυνομία βρίσκεται σε επίκαιρα σημεία και στις εισόδους του χωριού, όπου ελέγχονται όσοι μπαίνουν σε αυτό εξονυχιστικά.

Τόσο το καφενείο όσο και το μίνι μάρκετ, που βρίσκεται απέναντι από αυτό, στα Βορίζια είναι κλειστά. Χθες το χωριό είχε λίγο ζωή, ωστόσο όσο πέφτει το φως της μέρας τα πάντα γίνονται πιο σκοτεινά και μουντά.

Παράλληλα, επικρατεί ανησυχία για το πώς θα διαμορφωθεί το κλίμα στις επόμενες ημέρες και ιδίως στα μνημόσυνα των θυμάτων.