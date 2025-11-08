Σε μια αιματηρή συμπλοκή που συγκλόνισε την Κρήτη και άφησε πίσω της δύο νεκρούς, ξεδιπλώθηκε για ακόμη μία φορά το βαθύ πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής στο νησί.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η ΕΛ.ΑΣ. προχωρά σε εκτεταμένη επιχειρησιακή ενίσχυση, επιχειρώντας να αποτρέψει νέα επεισόδια και να περιορίσει το δίκτυο οπλισμού που εξακολουθεί να κυκλοφορεί ανεξέλεγκτο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι «ήδη 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στο νησί» για να ενισχύσουν τις ειδικές μονάδες που επιχειρούν σε ζητήματα παράνομης οπλοφορίας, ζωοκλοπών και άλλων συναφών αδικημάτων, ενώ «100 επιπλέον αστυνομικοί ενισχύουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο μετατρέπεται πλέον σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για τα Ειδικά Εγκλήματα».

«Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, όμως είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι βαλλιστικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η εμπλοκή συγκεκριμένων όπλων, ενώ επιβεβαίωσε ότι «τρέχουν δύο παράλληλες έρευνες»:

Την τελευταία διετία έχουν κατασχεθεί πάνω από 2.000 πυροβόλα όπλα

Η εκπρόσωπος Τύπου επιβεβαίωσε επίσης ότι «έχουν κατασχεθεί πάνω από 2.000 πυροβόλα όπλα» την τελευταία διετία, ενώ μόνο το τελευταίο δεκάμηνο πραγματοποιήθηκαν «δεκάδες αστυνομικές επιχειρήσεις» στην Κρήτη.

Για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, η κ. Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι «κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής αποδεχθεί την παράνομη οπλοκατοχή ή οπλοχρησία», ενώ οι ανακριτικές διαδικασίες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση του ρόλου κάθε προσώπου.

Τέλος, σχολιάζοντας τα στοιχεία που δείχνουν ότι στην Κρήτη κυκλοφορούν 600.000 έως 1 εκατομμύριο όπλα, ανέφερε ότι «πρόκειται για ανεπιβεβαίωτους αριθμούς», επισημαίνοντας ωστόσο πως η αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής στο νησί παραμένει ένα «δύσκολο και διαρκές στοίχημα».

Η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε ακόμη ότι η βασική δικογραφία –τόσο για την έκρηξη που σημειώθηκε σε κατοικία την προηγούμενη εβδομάδα, όσο και για τη φονική συμπλοκή που ακολούθησε– βρίσκεται στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα.

Σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα οι δύο κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με την αστυνομία, κομβικής σημασίας ζήτημα, είναι και οι ρόλοι που διαδραμάτισαν οι εμπλεκόμενοι στο αιματηρό επεισόδιο, στο οποίο τη ζωή τους έχασαν ένας ο 39χρονος άνδρας και η 56χρονη γυναίκα, μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Μέχρι στιγμής πάντως, αν και έχουν υπάρξει καταθέσεις δεν φαίνεται να έχει διαμορφωθεί ξεκάθαρη εικόνα για το ρόλο του καθενός, εκτός από το ότι η 56χρονη δέχθηκε το θανατηφόρο πυροβολισμό από το ένα καλάσνικοφ που προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκε.

Πάντως σε ότι αφορά τους κατηγορουμένους, τα δύο άτομα 25 και 30 ετών που νοσηλεύονταν στο ΠΑΓΝΗ και μετά την απολογία τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, έλαβαν εξιτήριο και μεταφέρθηκαν εκτός Κρήτης, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, προωθήθηκαν σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα.