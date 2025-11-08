Δύο νεκροί, τραυματίες και ένα νησί παγιδευμένο στον φόβο, αφού στα Βορίζια η ατμόσφαιρα παραμένει τεταμένη σχεδόν μία εβδομάδα μετά το μακελειό, με τις Αρχές να επιχειρούν να προλάβουν νέα έκρηξη βίας, την ώρα που οι κάτοικοι μιλούν για μια πραγματικότητα που θυμίζει «εμπόλεμη ζώνη».

Μέχρι σήμερα, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 7 άτομα ως άμεσα εμπλεκόμενα, καθώς και δύο ακόμα, ένας 17χρονος και ένας 56χρονος, για υπόθαλψη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στελέχη του ελληνικού FBI που βρίσκονται στην Κρήτη εξετάζουν εξονυχιστικά βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά το μακελειό, στο οποίο έχει καταγραφεί η προσπάθεια των δραστών να ξεφορτωθούν τα όπλα τους φορτώνοντάς τα σε όχημα.

Παράλληλα, η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να δώσει κρίσιμες πληροφορίες στους αξιωματικούς της Αστυνομίας που προσπαθούν να εξακριβώσουν τις διαδρομές που ακολούθησαν οι δράστες μετά τη συμπλοκή.

Ο 48χρονος που φέρεται να είναι το δεύτερο άτομο που καταγράφεται στο βίντεο της συμπλοκής, μαζί με τον 43χρονο γαμπρό του βρέθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνει πως «δεν χρειάζεται όπλα στη ζωή του», υποστηρίζοντας ότι «όπλο είναι ο λόγος του».

Στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου μετέβησαν δύο από τους τρεις συγγενείς του 39χρονου που είναι προσωρινά κρατούμενοι για διάφορα αδικήματα στις φυλακές Αλικαρνασού, για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τα ευρήματα που βρέθηκαν στα κελιά τους μετά την έφοδο της Αστυνομίας.

Τα μέτρα για την οπλοκατοχή

Ο υπουργός προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, από την Κρήτη όπου η ένταση παραμένει υψηλή, ανακοίνωσε αυστηρότερο πλαίσιο για την οπλοκατοχή και την οπλοχρησία.

Απαγορεύονται οι μπαλωθιές σε γλέντια και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Αναθεώρηση της έκδοσης αδειών σκοποβολής.

Ειδική διάταξη για μη επιβολή ποινής σε όσους παραδώσουν τον οπλισμό τους.

Επιβολή περιοριστικών όρων όταν υπάρχει φιλονικία μεταξύ προσώπων ή ομάδων και υφίσταται κίνδυνος για τη ζωή.

Ο υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες και ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους».

Αλληλοκατηγορούνται οι οικογένειες

Την ίδια ώρα, οι δύο οικογένειες επιμένουν να ρίχνουν την ευθύνη η μία στην άλλη για το μακελειό.

«Έχεις τον λόγο της τιμής μου, ούτε πιστόλι έπιασε ο άντρας μου, ούτε καλάσνικοφ, ούτε καραμπίνα. Περνούσαν οι σφαίρες, έπαιζε ο άλλος από πάνω και ο σκοτωμένος στο κεφάλι μας, στα πόδια μας», λέει η σύζυγος του 29χρονου, του μεγαλύτερου από τους τρεις αδερφούς που συνελήφθησαν.

«Είδαν ότι πέρναγε ο Φανούρης. Όπως κατέβαιναν τον είδαν και τον “τακάρανε”. Γιατί μου είπαν ότι ρίχνανε και από τις ταράτσες και από τις σκάλες. Πάνω σου λέω μπαλωθιάζανε το σπίτι. Κρατούσαν όλοι καλάσνικοφ, πιστόλια. Και αντί να σεβαστούν ότι μας “παίζανε” και δεν βγήκαν οι άντρες μας να τους σκοτώσουν, σηκώθηκαν το πρωί και τους στήσανε εκεί πέρα ενέδρα την ώρα που έτρεχε στα ζώα και μου τον εκτελέσανε με καλάσνικοφ και με πιστόλι», σημειώνει από την πλευρά της η σύζυγος του 39χρνονου Φ.Κ.