Υπό στενό αστυνομικό κλοιό βρίσκονται τα Βορίζια, με τους αστυνομικούς να κάνουν έφοδο σε τουλάχιστον 48 σπίτια και μαντριά, ενώ η περιοχή παραπέμπει σε εμπόλεμη ζώνη.

Ακόμη και τώρα εντοπίζονται διάσπαροι κάλυκες από το μακελειό, ενώ αρκετά σπίτια του χωριού είναι γεμάτα σφαίρες, εικόνα που αποκαλύπτει τις άγριες στιγμές που επικράτησαν, όταν έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες.

Σύμφωνα με το Mega, οι έρευνες της αστυνομίας επικεντρώνονται στον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή.

Εικόνα από τα Βορίζια, μέρες μετά το μακελειό

Στελέχη του ελληνικού FBI που βρίσκονται στην Κρήτη εξετάζουν εξονυχιστικά βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά το μακελειό, στο οποίο έχει καταγραφεί η προσπάθεια των δραστών να ξεφορτωθούν τα όπλα τους φορτώνοντάς τα σε όχημα.

Παράλληλα, η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να δώσει κρίσιμες πληροφορίες στους αξιωματικούς της Αστυνομίας που προσπαθούν να εξακριβώσουν τις διαδρομές που ακολούθησαν οι δράστες μετά τη συμπλοκή.

Αλληλοκατηγορούνται οι οικογένειες

Την ίδια ώρα, οι δύο οικογένειες επιμένουν να ρίχνουν την ευθύνη η μία στην άλλη για το μακελειό.

«Έχεις τον λόγο της τιμής μου, ούτε πιστόλι έπιασε ο άντρας μου, ούτε καλάσνικοφ, ούτε καραμπίνα. Περνούσαν οι σφαίρες, έπαιζε ο άλλος από πάνω και ο σκοτωμένος στο κεφάλι μας, στα πόδια μας», λέει η σύζυγος του 29χρονου, του μεγαλύτερου από τους τρεις αδερφούς που συνελήφθησαν.

«Είδαν ότι πέρναγε ο Φανούρης. Όπως κατέβαιναν τον είδαν και τον “τακάρανε”. Γιατί μου είπαν ότι ρίχνανε και από τις ταράτσες και από τις σκάλες. Πάνω σου λέω μπαλωθιάζανε το σπίτι. Κρατούσαν όλοι καλάσνικοφ, πιστόλια. Και αντί να σεβαστούν ότι μας “παίζανε” και δεν βγήκαν οι άντρες μας να τους σκοτώσουν, σηκώθηκαν το πρωί και τους στήσανε εκεί πέρα ενέδρα την ώρα που έτρεχε στα ζώα και μου τον εκτελέσανε με καλάσνικοφ και με πιστόλι», σημειώνει από την πλευρά της η σύζυγος του 39χρνονου Φ.Κ.

Στην απολογία του ένας από τους συλληφθέντες, ο οποίος μέχρι πρόσφατα νοσηλευόταν, υποστήριξε ότι ο 39χρονος που σκοτώθηκε ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε πρώτος πυρ.

«Ήμουν στα σκαλιά μαζί με τους συγγενείς μου, γιατί ήμασταν μαζεμένοι για το μνημόσυνο. Τότε ήταν που ήρθε ο Φ. με το αυτοκίνητο και πυροβολούσε. Δεν πρόλαβα να δω πολλά γιατί τραυματίστηκα στο πόδι και έπεσα κάτω. Με κατηγορούν ότι πήγα να μπαλωτάρω τα σπίτια τους οδηγώντας τη μαύρη BMW, πριν από το περιστατικό, αλλά το αρνούμαι αυτό. Νωρίτερα ήμουν στα ζώα και γύρισα στο σπίτι των συγγενών μου».

Νέες μαρτυρίες

Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως σχετικά με τον νόμο της ζούγκλας που επικρατεί στην περιοχή. Μία γυναίκα περιγράφει στο Mega την αιματηρή επίθεση που λίγο έλειψε να της στοιχίσει τη ζωή πριν από 10 χρόνια. Όπως λέει, ο 39χρονος που σκοτώθηκε το Σάββατο στα Βορίζια είχε παρεξηγηθεί με τον ανιψιό της. Έφτασε στο χωριό όπου έμεναν και οι σφαίρες άρχισαν να πέφτουν «βροχή». Μία από αυτές την τραυμάτισε στο χέρι.

«Δεν είχαμε προηγούμενα. Όλοι γνωριστήκαμε εκείνο το βράδυ με μία φασαρία από το πουθενά. Κι εγώ αν είχα “φύγει”, κατά λάθος θα είχα “φύγει”. Για πολλά χρόνια με ρωτούσαν δικοί μου άνθρωποι και δεν μπορούσα να το συζητήσω γιατί ήταν πολύ ψυχοφθόρο. Είχε προφυλακιστεί έξι μήνες, μετά βγήκε με εγγύηση και μετά μπήκαν στη μέση άνθρωποι ώστε να αποσύρω τη μήνυση. Έτσι γίνεται εδώ στην Κρήτη, γίνονται σασμοί».