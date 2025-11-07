Εντατικές είναι οι έρευνες για το μακελειό στα Βορίζια με έναν από τους συλληφθέντες να κατηγορεί τον νεκρό 39χρονο.

Ο άνδρας ηλικίας 25 ετών που νοσηλευόταν μέχρι πρόσφατα, υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση, όμως δεν έπεισε και προφυλακίστηκε χθες.

Σύμφωνα με το Live News, είπε στον ανακριτή: «Ήμουν στα σκαλιά μαζί με τους συγγενείς μου, γιατί ήμασταν μαζεμένοι για το μνημόσυνο. Τότε ήταν που ήρθε ο Φανούρης με το αυτοκίνητο και πυροβολούσε. Δεν πρόλαβα να δω πολλά, γιατί τραυματίστηκα στο πόδι και έπεσα κάτω».

«Με κατηγορούν ότι πήγα να μπαλωτάρω τα σπίτια τους οδηγώντας τη μαύρη bmw, πριν από το περιστατικό, αλλά το αρνούμαι αυτό. Νωρίτερα ήμουν στα ζώα και γύρισα στο σπίτι των συγγενών μου», είπε στη συνέχεια.

Με βάση τις νεότερες πληροφορίες η αστυνομία έχει αρχίσει να σχηματίζει εικόνα για το ποιος πυροβόλησε ποιον και πλέον αναζητεί τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή.

Η εκπομπή του Mega ανέφερε ότι η ΕΛ.ΑΣ. διαθέτει βίντεο που τραβήχτηκε από drone και δείχνει ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με όπλα να φεύγει από τα Βορίζια προς άγνωστη κατεύθυνση, με τις αρχές να θεωρούν ότι γίνεται προσπάθεια απόκρυψης των όπλων της συμπλοκής, γιατί αν εξεταστούν θα μπορούσαν να οδηγήσουν και στην κατάλληλη απόδοση των ευθυνών.

Μέτρα για την οπλοκατοχή

Με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια και τη σιωπή των κατοίκων του χωριού, η κυβέρνηση αποφάσισε να νομοθετήσει εκ νέου για την οπλοκατοχή.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επισκέφθηκε την Κρήτη και ανακοίνωσε πως το ελληνικό FBI θα ξεκινήσει ελέγχους στο νησί. Επιπλέον, το έθιμο με τις μπαλωθιές σε γάμους και βαφτίσεις θα απαγορευτεί και πως η παράνομη οπλοκατοχή θα μετατραπεί στο εξής σε κακούργημα.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε πως στο εξής θα προβλέπεται κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή ή μεταφορά όπλου, κάθειρξη έως 10 ετών για παράβαση του νόμου περί όπλων, ότι θα επανεξεταστεί το πλαίσιο έκδοσης αδειών για σκοποβολή και ότι θα δίνεται η δυνατότητα για μέτρα προληπτικού χαρακτήρα από εισαγγελείς.