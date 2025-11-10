Επίθεση από τη μητέρα του 39χρονου νεκρού στα Βορίζια της Κρήτης ανέφερε ότι δέχτηκε η αδερφή της επίσης νεκρής 56χρονης.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, στο δρόμο συνάντησε τη μητέρα του 39χρονου και εκείνη άρχισε να βρίζει τόσο την ίδια, όσο και την οικογένειά της.

«Την βλέπω μπροστά μου τη μαμά του θανόντα και μου επιτέθηκε λεκτικά. Κρατούσε μια σκούφα και ένα φαράσι. Με έλεγε βρώμα και μπ… τα παιδιά μου», είπε στη κάμερα του Star.

«Εγώ δεν της είπα ούτε μια λέξη. Της είπα “θα απαγορεύσεις να πάω στο σπίτι του παιδιού μου;”», πρόσθεσε, με αστυνομικούς τελικά να επεμβένουν προκειμένου να χωρίσουν τις δύο γυναίκες.

Στη φυλακή οι δύο της οικογένειας Καργάκη

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 43χρονος και ο 48χρονος, μέλη της οικογένειας Καργάκη, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο Κρήτης.

Πρόκειται για δύο άνδρες, μέλη της οικογένειας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του, οι οποίοι, σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιούνται με τα πρόσωπα, οι κινήσεις των οποίων καταγράφηκαν σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τη στιγμή των πυροβολισμών το πρωί του Σαββάτου 1η Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, ο 43χρονος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, ενώ ο 48χρονος συγγενής του απολογήθηκε καταθέτοντας υπόμνημα, δίχως να αποδέχεται τις πράξεις που του αποδίδονται.

Οι δυο τους πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας (10/11) προκειμένου να απολογηθούν.

Αν και αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι οι απολογίες θα γίνουν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για λόγους ασφαλείας, ωστόσο στη συνέχεια αποφασίστηκε η μεταφορά τους -και μάλιστα από την πίσω είσοδο- στα Δικαστήρια Ηρακλείου.

Χθες προφυλακιστέα κρίθηκαν τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια. Οι τρεις επρόκειτο να δώσουν τις απολογίες τους σήμερα Δευτέρα (10/11), όπως και τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη. Ωστόσο, η διαδικασία επισπεύσθηκε αιφνιδιαστικά για λόγους ασφαλείας και χθες Κυριακή το πρωί η ανακρίτρια μαζί με τον εισαγγελέα μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου τελικά πραγματοποιήθηκαν οι απολογίες των τριών αδελφών.

Πρόκειται για τον 27χρονο, στο σπίτι του οποίου είχε εκραγεί ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, τον 29χρονο, καθώς και τον μικρότερο της οικογένειας, τον 19χρονο, που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. Τα τρία αυτά μέλη της οικογένειας αναζητούνταν για την εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο και είχαν παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές την περασμένη Τρίτη.

Οι απολογίες τους έλαβαν χώρα στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, παρουσία των συνηγόρων τους. Οι απολογίες των τριών αδελφών εξελίχθηκαν σε μαραθώνια διαδικασία. Σύμφωνα με τα όσα επιβεβαίωσε ο Γιώργος Στειακάκης, ένας εκ των συνηγόρων τους, τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη υποστήριξαν ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από τους δύο τραυματίες. Όπως ανέφερε, οι ίδιοι δεν έφεραν όπλα και την ώρα του επεισοδίου δεν βρίσκονταν στο σημείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, αλλά στο κάτω μέρος της σκάλας που οδηγεί στα σπίτια τους.