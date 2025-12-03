Ο Άρης ήταν έτοιμος να πανηγυρίσει τη νίκη που θα τον έστελνε απευθείας στον επόμενο γύρο του κυπέλλου Ελλάδας, στο 96′ όμως ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-1 με τον Γιακουμάκη, ο οποίος είχε μπει νωρίτερα ως αλλαγή.

Οι «ασπρόμαυροι» ήθελαν πολύ τη νίκη και αυτό φάνηκε και από το πώς μπήκαν στο παιχνίδι, καθώς έψαξαν το γκολ από τα πρώτα λεπτά. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε πολύ καλή ευκαιρία στο 7′ με τον Μύθου αλλά ο Αθανασιάδης έκανε τρομερή επέμβαση, έγινε επικίνδυνη στο 8′ με την άστοχη κεφαλιά του αμαρκάριστου Βολιάκο, απείλησε ξανά στο 10′ με το βολέ του Μιχαηλίδη που απέκρουσε ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων και αμέσως μετά κέρδισαν πέναλτι.

Από το VAR κάλεσαν τον διαιτητή Παπαπέτρου να δει τη φάση με τους Μόντσου – Βολιάκο και τελικά αυτός έδειξε την άσπρη βούλα, με τον Ντεσπόντοφ να αναλαμβάνει την εκτέλεση στο 16ο λεπτό. Ο Αθανασιάσης, όμως, απέκρουσε και κράτησε το 0-0, με τους «κίτρινους» να ισορροπούν στη συνέχεια την κατάσταση και στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου να βγαίνουν μπροστά για το γκολ.

Αυτό, η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ το πέτυχε στο 41ο λεπτό με ωραίο πλασέ του Πέρεθ από πλάγια θέση εντός περιοχής, η εξέταση του VAR όμως έδειξε ότι ήταν οφσάιντ ο Γένσεν στην αρχή της φάσης και το γκολ δεν μέτρησε. Το πρώτο ημίχρονο, επομένως, έληξε 0-0, με το ξεκίνημα του δεύτερου όμως τα δεδομένα άλλαξαν.

Στο 47′ οι γηπεδούχοι βγήκαν ωραία μπροστά από δεξιά και ο Γένσεν έκανε πολύ ωραίο γύρισμα για τον Ντουντού που με προβολή έστειλε τη μπάλα δοκάρι και μέσα για το 1-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς! Οι «κίτρινοι» είχαν, πλέον, το προβάδισμα και γεμάτοι ενθουσιασμό παρέμειναν ψηλά θέλοντας να κυνηγήσουν και δεύτερο γκολ στα επόμενα λεπτά αλλά δεν…

Όπως και να έχει, αυτό που περίμεναν όλοι πλέον ήταν να δουν την αντίδραση των «ασπρόμαυρων», οι οποίοι όμως δεν ήταν καλοί. Η ομάδα του Λουτσέσκου πλησίασε στο γκολ στο 62′ με το φάουλ του Ντεσπόντοφ καθώς η μπάλα κόντραρε στο τείχος, έσκασε στο έδαφος και πήγε στο οριζόντιο δοκάρι, από εκεί και πέρα όμως λίγα πράγματα… Ο προπονητής του «δικεφάλου του βορρά» προσπαθούσε να βρει τη λύση μέσω των αλλαγών, η εικόνα της ομάδας του όμως παρέμενε ίδια.

Έτσι, τα λεπτά περνούσαν με τον Άρη να κρατάει μάλλον εύκολα το προβάδισμα, στην τελευταία φάση του αγώνα όμως ήρθε η ισοφάριση. Στο 96′, μετά το γύρισμα που έγινε από αριστερά, ο Γιακουμάκης αν και πεσμένος στο έδαφος βρήκε τον τρόπο για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα και να γράψει το 1-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ, Φρίντεκ (83′ Τεχέρο), Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν (71′ Ράτσιτς), Πέρεθ, Παναγίδης (83′ Χαρούπας), Ντουντού (79′ Μορόν).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε (81′ Κένι), Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μπιάνκο (63′ Τάισον), Καμαρά, Ντεσπόντοφ (75′ Χατσίδης), Ζίβκοβιτς (81′ Ιβανούσετς), Μύθου (75′ Γιακουμάκης).