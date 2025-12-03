Ο Απόστολος Σίσκος έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στον τελικό των 200μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης, το οποίο διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας, καταλαμβάνοντας την 6η θέση.

Ο 20χρονος Έλληνας πρωταθλητής ήταν αποφασισμένος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στον τελικό και το έκανε, καταφέρνοντας να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Απόστολος Χρήστου τον Δεκέμβριο του 2021, με χρόνο 1:50.75.

Ο Σίσκος το έριξε στο 1:50.26 στον τελικό των 200μ. ύπτιο στο Λούμπλιν της Πολωνίας, επίδοση που του έδωσε την 6η θέση. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο 18χρονος Ιρλανδός Τζον Σορτ, ο οποίος μάλιστα πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων (αλλά και ρεκόρ αγώνων) με 1:47.89. Δεύτερος ήταν ο Γάλλος Μεουέν Τομάκ με 1:48.62 και τρίτος ο Τσέχος Γιαν Τσέικα με 1:49.43.