Την πρόκριση για τον τελικό των 200μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης εξασφάλισε ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος έκανε πανελλήνιο ρεκόρ Νέων Κ23 και στον ημιτελικό με χρόνο 1:50.99.

Ο 20χρονος Έλληνας κολυμβητής είχε πάρει το πρωί της Τρίτης (2/12) την πρόκριση για τον ημιτελικό κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ Νέων Κ23 με 1:51.25 και λίγες ώρες μετά κατέβασε κι άλλο τον χρόνο, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό στα 200μ. ύπτιο.

Με χρόνο 1:50.99 ο Σίσκος τερμάτισε στην 3η θέση στη δεύτερη σειρά και θα είναι ένας από τους κολυμβητές που θα βρίσκονται στον τελικό, όπου θα προσπαθήσει να τα πάει καλύτερα σε σχέση με πριν δύο χρόνια, όταν είχε τερματίσει 7ος.

Ο πιο γρήγορος στους ημιτελικός ήταν ο Ιρλανδός Τζον Σορτ με χρόνο 1:48.84 ενώ ακόμη τρεις αθλητές κατάφεραν να κάνουν λιγότερο από 1’50”. Ο λόγος για τον Μεουέν Τομάκ από τη Γαλλία (1:49.11), τον Λιουκ Γκρίνμπανκ από τη Βρετανία (1:49.37) και τον Γιαν Τσέικα από την Τσεχία (1:49.77).