Ένα παλαιστινιακό τζαμί κοντά στη Σάλφιτ, βόρεια της Ραμάλα στη Δυτική Όχθη, δέχθηκε εμπρηστική επίθεση και βανδαλισμούς αργά το βράδυ της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου.

Στους τοίχους έγραψαν υβριστικά σχόλια και έκαναν γκράφιτι, εκ των οποίων κάποια αναφέρονταν στον επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Άβι Μπλουθ, ο οποίος είχε προηγουμένως καταδικάσει τη βία εποίκων εναντίον Παλαιστινίων ως είδος τρομοκρατίας.

Κάποια από τα συνθήματα έγραφαν: «Δεν φοβόμαστε τον Άβι Μπλουθ», «Συνεχίστε να καταδικάζετε», «Και Αυτός (σ.σ. ο Θεός) θα ανταποδώσει στους εχθρούς του», «Ο Μωάμεθ είναι γουρούνι».

Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται σε ένα κύμα βίας περιοχών της Δυτικής Όχθης, το οποίο έχει κλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, εν μέρει συγκυριακά με την περίοδο της ελαιοκομίας -όταν πολλοί Παλαιστίνιοι εργάζονται στα χωράφια τους και γίνονται ευάλωτοι σε επιθέσεις.

Η μη κυβερνητική οργάνωση του Ισραήλ «Peace Now» καταδίκασε την επίθεση και τη χαρακτήρισε ως μέρος «μεγάλης και οργανωμένης εβραϊκής τρομοκρατικής πολιτοφυλακής», κατηγορώντας ότι η δράση τέτοιων ομάδων υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από κρατικές δομές.

«Το έδαφος καίγεται -τώρα είναι η ώρα να ξυπνήσουμε και να αντικρίσουμε την πραγματικότητα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της και κάλεσε σε συντονισμένη δράση για την εξάλειψη της βίας εποίκων και την αποκατάσταση της ασφάλειας, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.