Η Ετήσια Έκθεση World’s Best Cities της Resonance Consultancy -μίας από τις πιο αναγνωρισμένες διεθνώς εταιρείες αξιολόγησης αστικών κέντρων- δημοσιεύθηκε και φέτος, αναδεικνύοντας τις πόλεις που συνδυάζουν ιδανικά ποιότητα ζωής, ελκυστικότητα και οικονομική δυναμική.

Στη λίστα που απαντά στο ερώτημα «Σε ποια πόλη θα ζούσα, θα εργαζόμουν και θα ταξίδευα ευχαρίστως;» βρίσκεται και η Αθήνα, η οποία κατατάσσεται αρκετά χαμηλά και συγκεκριμένα στην 74η θέση παγκοσμίως.

Για την αξιολόγηση εξετάστηκαν πάνω από 270 πόλεις με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου, σύμφωνα με το Forbes.

Η μεθοδολογία στηρίζεται σε εκατοντάδες δείκτες που αφορούν αεροδρόμια, υποδομές, πολιτισμό, νυχτερινή ζωή, εταιρική παρουσία, οικονομική ανάπτυξη, περιβάλλον αλλά και τάσεις στα social media.

Συνολικά ενσωματώθηκαν 21.000 απαντήσεις από έρευνες σε 30 χώρες, ενώ φέτος προστέθηκαν και δεδομένα από κινεζικές πλατφόρμες όπως Weibo και Xiaohongshu, ώστε να αποτυπώνονται «αυθεντικές τοπικές απόψεις».

Οι πόλεις βαθμολογούνται βάσει του Place Power Score, που στηρίζεται σε τρεις άξονες:

Livability (βιωσιμότητα) : καθαρός αέρας, περίπατος, υγεία, επίπεδο διαβίωσης

: καθαρός αέρας, περίπατος, υγεία, επίπεδο διαβίωσης Lovability (ελκυστικότητα) : δημοφιλία σε Google Trends και TikTok, μουσεία, ψυχαγωγία, πολιτισμός

: δημοφιλία σε Google Trends και TikTok, μουσεία, ψυχαγωγία, πολιτισμός Prosperity (ευημερία): οικονομία, μεγάλες εταιρείες, ανεργία, επιχειρηματικό οικοσύστημα

Λονδίνο – Κορυφαία πόλη για 11η συνεχή χρονιά

Η βρετανική πρωτεύουσα παραμένει στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας.

Κατατάσσεται 1η παγκοσμίως στα αεροδρόμια και στις μεγάλες εταιρείες, ενώ παίρνει υψηλές βαθμολογίες σε ευημερία, ελκυστικότητα και ποιότητα ζωής.

Το Λονδίνο ανακάμπτει δυναμικά μετά την πανδημία: μόνο το 2024, οι δαπάνες διεθνών επισκεπτών έφτασαν τα 22 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας Νέα Υόρκη και Ντουμπάι. Παραμένει κόμβος τεχνολογίας, πολιτισμού και γαστρονομίας με ρεκόρ βραβευμένων εστιατορίων Michelin.

Νέα Υόρκη – Διαπρέπει στην οικονομική ευημερία

Η Νέα Υόρκη βρίσκεται στη 2η θέση παγκοσμίως, προσπερνώντας φέτος το Παρίσι.

Η μητρόπολη διαπρέπει στην οικονομική ευημερία και κατακτά κορυφαίες θέσεις σε θέατρα, συναυλίες και μουσεία.

Τα νέα έργα υποδομών – από τα ανακαινισμένα αεροδρόμια έως τους πράσινους δημόσιους χώρους – αναδιαμορφώνουν την πόλη για την επόμενη δεκαετία.

Η πρώτη πεντάδα

Οι πόλεις που συμπληρώνουν το Top-5 είναι:

Παρίσι: με επενδύσεις ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων και τουριστική βιομηχανία που αναμένεται να φτάσει τα 50 δισ. δολάρια έως το 2032.

Τόκιο: ασφάλεια, γαστρονομία και άψογος αστικός σχεδιασμός με ρεκόρ διεθνών επισκεπτών.

Μαδρίτη: μεγάλη άνοδος από την περσινή 13η θέση, χάρη στη βιώσιμη αναγέννηση και τα εκτεταμένα πάρκα της.

Η εικόνα για τις ΗΠΑ και την Ασία

Πέρα από τη Νέα Υόρκη, μόνο το Λος Άντζελες καταφέρνει να μπει στο Top-20, καταλαμβάνοντας τη 12η θέση.

Ακολουθούν πόλεις όπως το Μαϊάμι (26η), το Σαν Φρανσίσκο (28η) και το Σικάγο (35η), ενώ το Ντένβερ, το Όστιν και η Βαλτιμόρη βρίσκονται επίσης μέσα στις πρώτες 100.

Ωστόσο, η μελέτη καταγράφει κάμψη στη διεθνή επιθυμία επίσκεψης αμερικανικών πόλεων -ένα φαινόμενο που, σύμφωνα με την Ipsos, συνδέεται με τη μειωμένη εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τα αμερικανικά brands και την κόπωση από τον υπερτουρισμό.

Την ίδια στιγμή, η Ασία εμφανίζει εντυπωσιακή άνοδο, καλύπτοντας γρήγορα το χάσμα με την Ευρώπη. Πόλεις όπως το Τόκιο (4η), η Σιγκαπούρη (6η), το Σίδνεϊ (11η), η Σεούλ (13η), το Πεκίνο (15η), η Σαγκάη (16η) και το Χονγκ Κονγκ (19η) σημειώνουν αξιοσημείωτη πρόοδο, ενώ η Κωνσταντινούπολη (20ή) ολοκληρώνει την πρώτη εικοσάδα.

Αναλυτικά η λίστα με τις 100 καλύτερες πόλεις του κόσμου