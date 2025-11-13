Ο 24χρονος επιθετικός της Κηφισιάς, Ανδρέας Τετέι, κλήθηκε στην Εθνική Ελλάδας από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και εμείς γινόμαστε θεατές σε μια πολύ ωραία στιγμή του ποδοσφαίρου. Γεννημένος στις 25 Μαΐου 2001 στην Αθήνα, με πατέρα από τη Γκάνα και μητέρα από τη Σιέρα Λεόνε, ο Ανδρέας Τετέι μεγάλωσε στην Κυψέλη και απέκτησε την Ελληνική ιθαγένεια το 2022.

Το παιδί απ’ την Κυψέλη δούλεψε αθόρυβα, πείσμωσε και φέτος στη Super League τα δίνει όλα στο χορτάρι, αποδεικνύοντας ότι έχει σοβαρό ποτένσιαλ με πολύ καλά στατιστικά, ενώ έχει ήδη κλείσει την επόμενη μεταγραφή του και από τον Ιανουάριο 2026 θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού.

Και τώρα, ήρθε και η κλήση στην Εθνική. Δεν είναι μόνο επιβράβευση. Δεν είναι μόνο αγωνιστικό χαρτί. Είναι και παράδειγμα. Μετά τον Ντανιέλ Μπατίστα, που έγραψε τη δική του σελίδα, ο Ανδρέας Τετέι είναι εδώ για να συνεχίσει την ιστορία. Όχι ως «ο πρώτος» κάτι. Αλλά ως ο επόμενος. Ως ένας από εμάς.

Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, αν αγαπάς τις ιστορίες που γράφονται με προσπάθεια, υπερηφάνεια και καρδιά, κράτα αυτό: ο Ανδρέας Τετέιο δεν είναι απλώς ένας παίκτης που ανεβαίνει. Είναι η υπενθύμιση ότι η φανέλα της Εθνικής ανήκει σε όλα τα παιδιά που μεγάλωσαν στις γειτονιές της Ελλάδας και είπαν κάποτε στον εαυτό τους «θα τα καταφέρω».