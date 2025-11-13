Σοκάρουν οι εικόνες από τροχαίο στα Χανία, το οποίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός οδηγού μηχανής, η οποία κόπηκε στα δύο από τη σύγκρουση.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα, δύο αυτοκίνητα και μια μηχανή, που συγκρούστηκαν μεταξύ τους, υπό άγνωστες συνθήκες, στον επαρχιακό δρόμο Χανίων–Αεροδρομίου, στην περιοχή Κορακιές Ακρωτηρίου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός της μηχανής και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, όπως μεταδίδει το creta24.

Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της τροχαίας Χανίων.

Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο: