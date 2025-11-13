Η Nextracker (Nasdaq: NXT) ανακοινώνει σήμερα την εταιρική της μετονομασία σε Nextpower™, σηματοδοτώντας τη μεταμόρφωσή της σε έναν παγκόσμιο πάροχο ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων ενέργειας. Το νέο όνομα αντικατοπτρίζει την εξέλιξη της εταιρείας από παγκόσμιο ηγέτη συστημάτων ηλιακής ιχνηλάτησης σε μια ολοκληρωμένη τεχνολογική πλατφόρμα, που προσφέρει ένα ενοποιημένο χαρτοφυλάκιο προηγμένων τεχνολογιών και υπηρεσιών για φωτοβολταϊκά πάρκα μεγάλης κλίμακας.

Η Nextpower προσφέρει ένα διασυνδεδεμένο οικοσύστημα λύσεων – δομικών, ηλεκτρικών και ψηφιακών – που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός σύγχρονου σταθμού παραγωγής ενέργειας: από το σχεδιασμό και την κατασκευή έως τη λειτουργία και τη συντήρηση. Στο πλαίσιο της επεκτεινόμενης τεχνολογικής της πλατφόρμας, η εταιρεία ανακοίνωσε την ανάπτυξη νέας σειράς συστημάτων μετατροπής ενέργειας (Power Conversion Systems – PCS) για έργα μεγάλης κλίμακας, με τις πρώτες αποστολές να αναμένονται το 2026.

«Οι πελάτες μας επιζητούν συνεκτικές, ολοκληρωμένες λύσεις που διαθέτουν άμεση εγκατάσταση, καλύτερη απόδοση και αξιοπιστία σε βάθος χρόνου», δήλωσε ο Dan Shugar, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Nextpower. «Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζουμε συστηματικά μια στρατηγική διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου μας, με στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης τεχνολογικής πλατφόρμας που αποφέρει ουσιαστικά οφέλη σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής της ηλιακής ενέργειας.»

«Το νέο μας όνομα αποτυπώνει αυτή τη μεταμόρφωση» συνεχίζει ο Shugar. Η Nextpower αξιοποιεί δεκαετίες ηγεσίας στα φωτοβολταϊκά συστήματα για να δημιουργήσει μια κορυφαία πλατφόρμα τεχνολογιών που υποστηρίζει τα πιο προηγμένα συστήματα καθαρής ενέργειας παγκοσμίως. Ζούμε σε μια περίοδο ανάπτυξης ηλεκτρικής ενέργειας, με την ηλιακή να αποτελεί τον κύριο μοχλό, παρέχοντας περισσότερη ισχύ από κάθε άλλη πηγή – σε χαμηλότερο κόστος. Με την επέκτασή μας στα συστήματα μετατροπής ενέργειας (PCS), τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη, προσφέρουμε λύσεις σχεδιασμένες για την κλίμακα, την αξιοπιστία και την πολυπλοκότητα των σύγχρονων φωτοβολταϊκών πάρκων.»

Με αφορμή το Capital Markets Day, η Nextpower επιβεβαίωσε τις προβλέψεις για το Οικονομικό Έτος 2026 (FY26), ανακοίνωσε την προοπτική για το 2027 (FY27), καθώς και τους μακροπρόθεσμους στόχους της: έσοδα 4,8 – 5,6 δισ. δολάρια έως το 2030 (FY30), εκ των οποίων περίπου το ένα τρίτο θα προέρχεται από πωλήσεις μη-ιχνηλατικών προϊόντων και υπηρεσιών.

«Οι πολυετείς οικονομικοί μας στόχοι αντικατοπτρίζουν την εμπιστοσύνη μας στην αναπτυξιακή πορεία της Nextpower και τη δύναμη του επιχειρηματικού μας μοντέλου», δήλωσε ο Chuck Boynton, CFO της Nextpower. «Αναμένουμε συνεχή αύξηση των εσόδων, ενίσχυση της ρευστότητας και συνέχιση των επενδύσεων στην ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα υγιή περιθώρια και ισχυρό ισολογισμό μέσα από πειθαρχημένη εκτέλεση και λειτουργική αποδοτικότητα.»

Η ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα έρχεται σε μια κομβική χρονική στιγμή, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται ραγδαία, κυρίως λόγω της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, των data centers, της ηλεκτροκίνησης και της ηλεκτροδότησης των κτιρίων. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), έως το 2030, τα data centers στις ΗΠΑ θα καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από όλη τη βιομηχανία υψηλής ενεργειακής έντασης μαζί. Η ηλιακή ενέργεια είναι πλέον η φθηνότερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή νέας ηλεκτροπαραγωγής παγκοσμίως, και οι κυβερνήσεις δίνουν έμφαση στη δημιουργία τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού — τομέας στον οποίο η Nextpower επενδύει εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Η εταιρική επωνυμία Nextracker αλλάζει επίσημα σε Nextpower Inc., διατηρώντας το σύμβολο Nasdaq: NXT και την ίδια εκτελεστική ομάδα. Όλο το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, που περιλαμβάνει trackers, βάσεις, eBOS, προηγμένα module frames, ρομποτικά συστήματα, λογισμικό, συστήματα διαχείρισης απόδοσης και υπηρεσίες — θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται υπό την ενιαία ταυτότητα της Nextpower.

Με πάνω από 150 GW εγκατεστημένων συστημάτων παγκοσμίως, η Nextpower διατηρεί την κορυφαία θέση στην παγκόσμια αγορά ιχνηλατών για 10 συνεχόμενα έτη. Τα έσοδα αυξήθηκαν από 1,9 δισ. δολάρια (Οικ. Έτος 2023) σε 3,4 δισ. δολάρια (TTM έως Σεπτέμβριο 2025), αντανακλώντας τη σταθερή παγκόσμια ζήτηση για τις τεχνολογίες της.

Λεπτομέρειες διαδικτυακής μετάδοσης (webcast)

Η ζωντανή μετάδοση του Capital Markets Day της Nextpower θα ξεκινήσει στις 18:45 μ.μ. (Ώρα Ελλάδας) και θα ολοκληρωθεί περίπου στις 22:40 μ.μ. Η παρουσίαση και οι συνεδρίες ερωτήσεων και απαντήσεων θα είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας Investor Relations της εταιρείας, με διαθέσιμη μαγνητοσκόπηση μετά το πέρας της εκδήλωσης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα στελέχη της Nextpower θα παρουσιάσουν το διαφοροποιημένο τεχνολογικό χαρτοφυλάκιο, τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις προοπτικές της εταιρείας, ενώ το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει συζητήσεις με πελάτες και πρώην στελέχη του ενεργειακού κλάδου, καθώς και επισκέψεις στα Κέντρα Πελατών και Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το νέο brand, τη στρατηγική και την τεχνολογική πλατφόρμα της Nextpower, επισκεφθείτε το www.nextpower.com. Παρακολουθήστε το brand video εδώ και δείτε τον CEO, Dan Shugar να μιλά για το όραμα και τη στρατηγική της εταιρείας εδώ.