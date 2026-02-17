Το ταπεινό αγγούρι, ένα αγαπημένο λαχανικό στα γεύματα στη Ρωσία, είναι το τελευταίο κατά σειρά βασικό συστατικό της ρωσικής κουζίνας, η τιμή το οποίου εκτοξεύτηκε αιφνιδίως, προκαλώντας αγανάκτηση στους καταναλωτές εν καιρώ πολέμου.

Βάσει των επίσημων στατιστικών στοιχείων, η τιμή των αγγουριών διπλασιάστηκε από τον Δεκέμβριο ξεπερνώντας κατά μέσο όρο τα 300 ρούβλια (3,91 δολάρια) το κιλό και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από φωτογραφίες με αγγούρια που πωλούνται στη διπλάσια ή ακόμα και την τριπλάσια τιμή.

Υπό την πίεση πολιτικών, μεταξύ άλλων στελεχών του κυβερνώντος κόμματος Ενωμένη Ρωσία και ενόψει των βουλευτικών εκλογών στη χώρα αργότερα φέτος, η ρυθμιστική αρχή κατά του μονοπωλίου απέστειλε επιστολή σε παραγωγούς και εμπόρους λιανικής ζητώντας τους να εξηγήσουν την αύξηση των τιμών.

«Αυτόν τον χειμώνα, μια νέα «λιχουδιά» εμφανίστηκε στα καταστήματά μας, τα αγγούρια», δήλωσε ο Σεργκέι Μινόροφ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δίκαιη Ρωσία, σημειώνοντας πως το υπουργείο Γεωργίας επιρρίπτει την ευθύνη για την οξεία αύξηση της τιμής του αγγουριού στην εποχικότητα.

«Χρησιμοποίησαν την ίδια εξήγηση για τις «χρυσές» πατάτες πέρυσι και τώρα είναι τα «επίχρυσα» αγγούρια», πρόσθεσε ο Μινόροφ, ένας πρώην αλεξιπτωτιστής που ασχολήθηκε με την πολιτική και συχνά προβάλλει ευαίσθητα θέματα, που εξοργίζουν τους ψηφοφόρους στη μεγαλύτερη χώρα παγκοσμίως.

«Τι υποτίθεται πρέπει να κάνουν οι πολίτες; Απλά να αποδεχθούν πως δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τα βασικότερα τρόφιμα;», διερωτήθηκε.

Παραγωγοί έχουν διαβεβαιώσει τους καταναλωτές πως οι τιμές των αγγουριών είναι πιθανόν να μειωθούν τον επόμενο μήνα, όταν ο καιρός ζεστάνει. Οι αρχές έχουν επιλύσει παρόμοια θέματα τιμών για άλλα τρόφιμα κατά το παρελθόν και δεν υπάρχουν ενδείξεις πως οι διαμαρτυρίες των πολιτών για τις αυξήσεις τιμών, που εντείνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απειλούν την κοινωνική σταθερότητα, σημειώνει το Ρόιτερς.

Όμως, η ξαφνική αύξηση της τιμής του αγγουριού συμπίπτει με μια συνολική αύξηση τιμών ύψους 2,1% από τις αρχές του έτους, εν μέρει ως αποτέλεσμα της αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας, και καταγράφεται ενώ οι πολίτες ανησυχούν για τα αυξανόμενα κόστη σε μια χρονική περίοδο όπου η ρωσική οικονομία επιβραδύνεται έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία.

«Χρυσά Αγγούρια»

Με την κεντρική τράπεζα να προβλέπει ετήσιο πληθωρισμό στο 5,5% φέτος, οι πολίτες διαμαρτύρονται επίσης για τις αυξανόμενους λογαριασμούς των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, το κόστος του πετρελαίου, τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και τους λογαριασμούς στην εστίαση.

Με τις τιμές των αγγουριών να υπερβαίνουν τώρα εκείνων των εισαγόμενων φρούτων, όπως οι μπανάνες, ορισμένα σούπερ μάρκετ στη Σιβηρία περιορίζουν την ποσότητα που οποιοσδήποτε αγοραστής μπορεί να αγοράσει και μία από τις ρωσικές εφημερίδες με την μεγαλύτερη κυκλοφορία προσέφερε στους αναγνώστες της δώρο σπόρους προκειμένου να καλλιεργήσουν τα δικά τους αγγούρια στο σπίτι.

Το κόμμα του Μιρόνοφ και το κομμουνιστικό κόμμα, που και τα δύο έχουν έδρες στη Δούμα, την κάτω βουλή του κοινοβουλίου, έχουν προτείνει η κυβέρνηση να ορίσει πλαφόν στις προσαυξήσεις που μπορούν να επιβάλλουν οι λιανοπωλητές σε βασικά τρόφιμα.

Ο Γεβγκένι Ποπόφ, ένας βουλευτής από το κυβερνών κόμμα, επιχείρησε να υποβαθμίσει το πρόβλημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας πως οι τιμές των αγγουριών θα μειωθούν και η Ρωσία είναι απολύτως αυτάρκης σε αυτό το προϊόν.

Γρήγορα, βρέθηκε στο στόχαστρο επικρίσεων από υποστηρικτές του.

«Οι τιμές των αγγουριών και των ντοματών είναι εξοργιστικές», έγραψε σε ανάρτησή της μία γυναίκα, που δήλωσε πως ονομάζεται Σβετλάνα. «Κάποτε έλεγαν πως τα αυγά ήταν «χρυσά» (διότι ήταν τόσο ακριβά). Τώρα είναι τα αγγούρια που είναι από χρυσό».