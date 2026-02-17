Η Γαλατασαράι εκμεταλλεύθηκε όλα τα δώρα που της έκανε η Γιουβέντους και τη συνέτριψε με 5-2 στον πρώτο αγώνα των play off για την πρόκριση στους «16» του Champions League.

Οι Τούρκοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, πίεζαν ψηλά, οδηγούσαν σε λάθη τους Ιταλούς και από ένα τέτοιο του Γιλντίζ στο 15′, στο όριο της περιοχής, ήρθε το 1-0 με το πλασέ του Σάρα. Αμέσως μετά όμως, στο 16′, ήρθε το 1-1 από τον Κοπμάινερς στην επαναφορά μετά την απόκρουση του Τσακίρ σε κεφαλιά του Καλουλού.

Οι «μπιανκονέρι» ήλεγξαν την κατάσταση στη συνέχεια και στο 32′ κατάφεραν να κάνουν και το 1-2 ξανά με τον Κοπμάινερς, ο οποίος με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Αυτό ήταν το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο όμως ήρθαν τα πάνω-κάτω…

Στο 49′ ο Λανγκ έκανε το 2-2 από κοντά, μετά την απόκρουση του Ντι Γκρεγκόριο στο διαγώνιο σουτ του Γιλμάζ, με το γήπεδο να… παίρνει φωτιά και τον Σάντσες να γράφει το 3-2 στο 60′ καθώς βρήκε τη μπάλα μετά την εκτέλεση φάουλ του Σάρα και την έστειλε στα δίχτυα.

Στο 67′ τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα για τους φιλοξενούμενους καθώς έμειναν με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Καμπάλ με δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε 8 λεπτά και στο 74′ ακόμη ένα μεγάλο λάθος, αυτή τη φορά από τον Κέλι, έφερε το 4-2 από τον Λανγκ.

Η Γαλατασαράι έκανε ό,τι ήθελε πλέον και στο 86′ ο Μπούι σούταρε από δύσκολη θέση και ο Ντι Γκρεγκόριο αντί να αποκρούσει είδε ξανά τη μπάλα στα δίχτυα του, για να διαμορφωθεί έτσι το απίστευτο 5-2, με το οποίο οι Τούρκοι μπορούν να αισθάνονται σίγουροι για την πρόκρισή τους στους «16».