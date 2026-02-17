Η ρωσική βουλή ενέκρινε σήμερα με την μορφή του κατεπείγοντος νομοσχέδιο που επιτρέπει στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) να διατάζει τους παρόχους τηλεπικοινωνιών να μπλοκάρουν συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου.

Η Κρατική Δούμα (κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου) σε επείγουσα συνεδρίασή της ενέκρινε σήμερα σε δεύτερη και τρίτη ανάγνωση την τροπολογία του νόμου περί τηλεπικοινωνιών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης, η διατύπωση που απαιτούσε τη λήψη αποφάσεων αυτού του είδους για την προστασία των πολιτών και του κράτους από απειλές κατά της ασφάλειας, αφαιρέθηκε από το τελικό κείμενο.

Αντ’ αυτού, η ηγεσία της χώρας θα καθορίζει τους λόγους. Αυτό επιτρέπει στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, για παράδειγμα, να διατάζει την διακοπή λειτουργίας του διαδικτύου για όλη την χώρα ή για μια ειδική περιοχή, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

Το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS μετέδωσε ότι οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας θα απαλλάσσονται της ευθύνης εάν οι πελάτες τους παραπονεθούν για απαγόρευση πρόσβασης.

Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έχουν ήδη απενεργοποιηθεί κατ’ επανάληψη, σε περιπτώσεις ύπαρξης απειλών από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά σε αεροδρόμια.

Η νέα τροπολογία θα τεθεί σε ισχύ 10 ημέρες αφότου υπογραφεί από τον Πούτιν, κάτι το οποίο θεωρείται τυπική διαδικασία.

Οι εξουσίες της FSB έχουν ενισχυθεί σημαντικά υπό την ηγεσία του Πούτιν, ο οποίος ήταν κάποτε επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Οι Ρώσοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί σχετικά με την παρακολούθηση από τις μυστικές υπηρεσίες αναρτήσεων στο διαδίκτυο που αφορούν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι αρχές έχουν μπλοκάρει επίσης χιλιάδες ιστότοπους.