Εντατικούς ελέγχους και αιφνιδιαστικές παρεμβάσεις πραγματοποιεί η ΕΛ.ΑΣ. στο δίκτυο του μετρό, επιχειρώντας να βάλει «φρένο» στη δράση των πορτοφολάδων που δρουν καθημερινά ανάμεσα στους επιβάτες. Στο πλαίσιο του σχεδίου «Αριάδνη», 180 στελέχη της Αστυνομίας επιχειρούν κατά των κλοπών.

Οι αστυνομικοί κινούνται με πολιτικά ρούχα και προσποιούνται τους επιβάτες, παρακολουθώντας ύποπτες κινήσεις μέσα σε συρμούς και αποβάθρες. Στόχος είναι ο εντοπισμός των δραστών επ’ αυτοφώρω, τη στιγμή που επιχειρούν να αφαιρέσουν πορτοφόλια και προσωπικά αντικείμενα από ανυποψίαστους πολίτες.

Οι παρεμβάσεις είναι άμεσες, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε καταδιώξεις εντός και εκτός σταθμών, οδηγώντας τους συλληφθέντες στα αρμόδια τμήματα.

Βίντεο που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, αποτυπώνουν καρέ-καρέ τη δράση των πορτοφολάδων, αλλά και τις στιγμές της σύλληψής τους, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο δρουν μέσα στον συνωστισμό.