Χαμόγελα, δύναμη και αισιοδοξία προσέφερε το «Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» στα παιδιά που νοσηλεύονται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον καρκίνο παιδικής και εφηβικής ηλικίας, την Κυριακή αλλά και την προηγούμενη Πέμπτη.

Οι ειδικά σχεδιασμένες δράσεις πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της Προέδρου του Σωματείου Χριστιάννας Β. Βαρδινογιάννη, έχοντας ως στόχο να ενδυναμώσουν τους μικρούς αγωνιστές της ζωής και να στείλουν ένα δυνατό μήνυμα ενάντια στον παιδικό καρκίνο.

Την Κυριακή, με «συμμάχους» τους διεθνείς μπασκετμπολίστες Θοδωρή Παπαλούκα και Δημήτρη Διαμαντίδη, η παιδική χαρά του Ογκολογικού Νοσοκομείου μετατράπηκε σε γήπεδο μπάσκετ όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν με τους αθλητές και να συμμετέχουν σε πρωτότυπες αθλητικές δράσεις με την καθοδήγηση έμπειρων φυσικοθεραπευτών.

Μοναδικές εικόνες πάνω από το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»

Ενώ ιδιαίτερο ενθουσιασμό προκάλεσε ο basketball freestyler Dude K με τα εντυπωσιακά του κόλπα με τη μπάλα του μπάσκετ που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.

Ο Dude K εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους

Λίγες ημέρες νωρίτερα, και πιο συγκεκριμένα το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης ,τα παιδιά που νοσηλεύονται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μαγική εμπειρία, αφού ο ουρανός πάνω από το νοσοκομείο μετατράπηκε σε ένα φωτεινό υπερθέαμα!

Θοδωρής Παπαλούκας, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Δημήτρης Διαμαντίδης

Χάριν στα εκατοντάδες drones που δημιούργησαν με εικόνες στον ουρανό μια συγκινητική ιστορία δύναμης και ελπίδας, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη και σε αφήγηση της ηθοποιού Μαρία Κίτσου.