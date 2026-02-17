Για την προσωπικότητα της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, για το έργο της, αλλά και για τις συμβουλές ζωής που του έδωσε, όταν εκείνος ήταν ακόμη Πρόεδρος στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας, μιλά σήμερα αποκλειστικά στο «Newsbeast» ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος.

Μεταξύ άλλων ο κ. Σιάσος αναφέρει χαρακτηριστικά για την πρώτη τους γνωριμία «Είχα την χαρά και την τιμή να την γνωρίσω όταν ακόμη ήμουν Πρόεδρος στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας και μου είχε κάνει εντύπωση η διαύγεια της και οι συμβουλές ζωής που μου έδωσε, μετά την τόσο σπουδαία διοικητική πορεία που είχε, πέραν της ακαδημαϊκής της πορείας, ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και φυσικά πολλών άλλων διοικητικών θέσεων που κατείχε.

Είχαμε ευρέως συζητήσει πάνω σε αυτό και κυρίως εκεί που εστίασε, θέλοντας να με συμβουλεύσει, γιατί εγώ τότε μόλις είχα αναλάβει Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, ήταν στο να διοικώ με δικαιοσύνη. Εκεί επέμενε. Η θέση της ήταν, ότι όποιος ασκεί διοίκηση θα πρέπει να έχει δικαιοσύνη. Σε αυτό επέμενε και αυτό ήταν που μου είχε κάνει τότε μεγάλη εντύπωση.

Πρόκειται για το πιο φωτεινό παράδειγμα Ελληνίδας πανεπιστημιακού με διεθνές κύρος. Θα έλεγα ότι αποτελεί για εμάς την Πρέσβειρα του Ελληνικού Πολιτισμού και της Βυζαντινής Ιστορίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Και βέβαια η παρακαταθήκη που αφήνει θα εμπνέει προφανώς όλους τους επιστήμονες του κόσμου, γιατί ήταν μια διεθνής προσωπικότητα, αλλά και την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθότι ήταν και μια διακεκριμένη απόφοιτος μας και βέβαια υπήρξε και Επίτιμη Διδάκτορας του πανεπιστημίου μας».

Κλείνοντας την συνομιλία μας, ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος τονίζει «Το Πανεπιστήμιο μας με αίσθημα βαθιάς τιμής και συγκίνησης αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, μιας Ιστορικού, από τις πλέον εμβληματικές μορφές των Βυζαντινών σπουδών, διεθνώς. Ίσως την πιο σπουδαία Ελληνίδα πανεπιστημιακό και διακεκριμένη απόφοιτο της Φιλοσοφικής Σχολής καθώς και Επίτιμη Διδάκτορα της ίδιας σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών».