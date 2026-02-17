Μήνυμα μέσω της υπηρεσίας 112 έλαβαν οι κάτοικοι στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς τέθηκε σε εφαρμογή η διαδικασία για την ελεγχόμενη υπερχείλιση του φράγματος Στράτου στο Καστράκι. Η κινητοποίηση των μηχανισμών είναι άμεση, με στόχο την ασφάλεια των πολιτών και την αποφυγή ατυχημάτων λόγω της αυξημένης ροής των υδάτων.

Απαγόρευση προσέγγισης στον Αχελώο

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, οι Αρχές απευθύνουν έκκληση σε όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Συγκεκριμένα, ζητείται από τους πολίτες:

Να αποφύγουν κάθε είδους μετακίνηση ή δραστηριότητα κοντά στις παραποτάμιες περιοχές του Αχελώου .

του . Να παραμείνουν μακριά από τις όχθες του ποταμού μέχρι να εκτονωθεί το φαινόμενο.

Να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις της Πολιτικής Προστασίας και των σωμάτων ασφαλείας.

Σε πλήρη ετοιμότητα οι τοπικές Αρχές

Η διαχείριση της στάθμης του νερού στο φράγμα Στράτου παρακολουθείται λεπτό προς λεπτό από τους αρμόδιους τεχνικούς και την τοπική αυτοδιοίκηση. Παρόλο που η υπερχείλιση είναι προγραμματισμένη και ελεγχόμενη, ο όγκος του νερού που διοχετεύεται στον Αχελώο καθιστά την παραμονή κοντά στην κοίτη του ποταμού εξαιρετικά επικίνδυνη.