Συναγερμός σήμανε στην Ουάσιγκτον την Τρίτη όταν 18χρονος επιχείρησε να προσεγγίσει το Καπιτώλιο των ΗΠΑ κρατώντας γεμάτη καραμπίνα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν άμεσα και να τον συλλαμβάνουν.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της Αστυνομίας του Καπιτωλίου, Μάικλ Σάλιβαν, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον νεαρό, ο οποίος φορούσε τακτικό γιλέκο και γάντια, και του έδωσαν εντολή να αφήσει το όπλο του. Ο 18χρονος υπάκουσε, άφησε την καραμπίνα στο έδαφος και στη συνέχεια ξάπλωσε, πριν περάσει χειροπέδες στη δυτική πτέρυγα του κτιρίου.

A person in custody has been apprehended after being armed with a firearm near the U.S. Capitol. The incident occurred in the West Front Area of the Capitol. The Capitol Police are currently on scene, and further details are being withheld. Road closures are anticipated in the… pic.twitter.com/qUqETmw3AS — District Today (@districttoday) February 17, 2026

Όπως έγινε γνωστό, ο ύποπτος έφερε πάνω του επιπλέον φυσίγγια. Σε έλεγχο που ακολούθησε στο όχημά του, ένα λευκό SUV μάρκας Mercedes σταθμευμένο κοντά στο Καπιτώλιο, εντοπίστηκαν κράνος Kevlar και αντιασφυξιογόνος μάσκα.

Ο Μάικλ Σάλιβαν διευκρίνισε ότι ο συλληφθείς δεν ήταν γνωστός στις Αρχές και δεν προέρχεται από την περιοχή της Washington, D.C., χωρίς να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του ή τα κίνητρά του. «Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

U.S. @CapitolPolice on incident today: "A gentleman parked…he exited the vehicle with a shotgun and began running up towards the Capitol…Capitol police officers observed this individual, challenged him and ordered him to drop the weapon and get on ground which he did comply… pic.twitter.com/7EhRK1hTmL — CSPAN (@cspan) February 17, 2026

Οι βουλευτές απουσιάζουν αυτή την περίοδο από την αμερικανική πρωτεύουσα λόγω διακοπής των εργασιών, ωστόσο το προσωπικό του Κογκρέσου παραμένει στις θέσεις του. Το περιστατικό καταγράφεται λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους στο Καπιτώλιο, στις 24 Φεβρουαρίου.

Η Αστυνομία του Καπιτωλίου έχει κληθεί και στο παρελθόν να διαχειριστεί ανάλογες απειλές, είτε έξω από το κτίριο είτε στα σημεία ελέγχου ασφαλείας στο εσωτερικό του. Τα τελευταία χρόνια, οι απειλές κατά μελών του Κογκρέσου παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση, με πρόσφατη έκθεση της υπηρεσίας να καταγράφει τρίτη διαδοχική ετήσια άνοδο το 2025 και τον υψηλότερο αριθμό περιστατικών των τελευταίων ετών.