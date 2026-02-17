Τρεις άνδρες στην Ινδία καταδικάστηκαν σε θάνατο για τον ομαδικό βιασμό δύο γυναικών και τη δολοφονία ενός άνδρα τουριστικής ομάδας κοντά σε μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στην περιοχή Χάμπι, στο κρατίδιο Καρνατάκα. Η επίθεση σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2025, όταν πέντε άτομα – δύο Ινδοί, μια Αμερικανίδα, μια Ισραηλινή τουρίστρια και μια ντόπια γυναίκα που τους φιλοξενούσε – δέχθηκαν επίθεση ενώ παρατηρούσαν τα αστέρια σε χωριό της νότιας Ινδίας.

Οι δράστες, ταυτοποιημένοι ως Mallesh (γνωστός ως Handimalla), Sai και Sharanappa, πλησίασαν την ομάδα ζητώντας χρήματα και στη συνέχεια, σύμφωνα με τις καταθέσεις, βίασαν την Ισραηλινή τουρίστρια και τη γυναίκα–οικοδέσποινα, πριν σπρώξουν τους τρεις άνδρες σε κανάλι. Δύο από αυτούς κατάφεραν να κολυμπήσουν και να σωθούν, όμως ο 26χρονος Bhibas Nayak από την Ορίσα πνίγηκε, γεγονός που βάρυνε καταλυτικά την κατηγορία για ανθρωποκτονία. Ο δικαστής περιέγραψε το έγκλημα ως υπόθεση που ανήκει στην «σπανιότερη των σπάνιων» κατηγοριών, ανοίγοντας τον δρόμο για επιβολή θανατικής ποινής.

«Με βίασαν και με άφησαν να αιμορραγώ»: Το σοκ της επίθεσης στην Ινδία

Η ντόπια γυναίκα που βίασαν περιέγραψε στα ινδικά ΜΜΕ ότι αιμορραγούσε βαριά όταν δύο από τους επιτιθέμενους την έσυραν στην άκρη του καναλιού, την έπνιγαν με τα χέρια τους, της έσκισαν τα ρούχα και τη βίασαν διαδοχικά, ενώ την ξυλοκοπούσαν. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο τρίτος άνδρας απομόνωσε την Ισραηλινή τουρίστρια και τη βίασε, προτού οι τρεις δράστες διαφύγουν με τη μηχανή τους όταν τα θύματα άρχισαν να ουρλιάζουν. Η φρικιαστική επίθεση προκάλεσε πανικό στην τουριστική περιοχή γύρω από το Χάμπι, αναγκάζοντας εκατοντάδες τρομοκρατημένους επισκέπτες να εγκαταλείψουν άρον-άρον την περιοχή.

Ο εισαγγελέας της υπόθεσης δήλωσε ότι, βάσει του νέου ποινικού κώδικα Bharatiya Nyay Sanhita, το δικαστήριο επέβαλε στους τρεις κατηγορούμενους θανατική ποινή για τη δολοφονία, ενώ για τον ομαδικό βιασμό όρισε κάθειρξη «μέχρι την τελευταία τους πνοή». Η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου πρέπει να επικυρωθεί από το Ανώτερο Δικαστήριο της Καρνατάκα και μπορεί ακόμη να προσβληθεί με έφεση, κάτι που σημαίνει ότι η τελική έκβαση της θανατικής καταδίκης παραμένει ανοικτή.

«Με βίασαν στο σκοτάδι»: Η υπόθεση που ξεγυμνώνει τη βία στην Ινδία

Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την ενδημική βία κατά των γυναικών στην Ινδία, τη χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο, όπου το 2023 καταγράφηκαν επίσημα 29.670 καταγγελίες για βιασμό, όπως γράφει η Daily Mail.

Η Ινδία προβλέπει τη θανατική ποινή δια απαγχονισμού, αν και στην πράξη οι εκτελέσεις είναι σπάνιες: οι τελευταίες έγιναν τον Μάρτιο του 2020, όταν τέσσερις άνδρες που είχαν βιάσει και δολοφονήσει μια νεαρή γυναίκα σε λεωφορείο στο Νέο Δελχί το 2012 οδηγήθηκαν στην αγχόνη, σε υπόθεση που είχε προκαλέσει ογκώδεις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Οι οργανώσεις δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι, παρά τις αυστηρές ποινές και τον κίνδυνο εκτέλεσης, η συστημική ατιμωρησία και η κοινωνική σιωπή γύρω από τον βιασμό στην Ινδία εξακολουθούν να τροφοδοτούν έναν φαύλο κύκλο έμφυλης βίας.