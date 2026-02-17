Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας σε συνέντευξή του στο Axios ότι ο ουκρανικός λαός δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία που θα συνεπάγεται μονομερή αποχώρηση από το Ντονμπάς και παράδοση της περιοχής στη Ρωσία.

Η τοποθέτησή του έγινε ενώ ουκρανική και ρωσική αντιπροσωπεία βρίσκονταν στη Γενεύη για άμεσες διαπραγματεύσεις, με το αγκάθι να παραμένει ο έλεγχος του Ντονμπάς, τμήμα του οποίου εξακολουθεί να τελεί υπό ουκρανικό έλεγχο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι οι Αμερικανοί μεσολαβητές, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, του μετέφεραν πως η Μόσχα εμφανίζεται πρόθυμη να τερματίσει τον πόλεμο, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός με την ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα. Ωστόσο, ο ίδιος δεν έκρυψε τον σκεπτικισμό του και προειδοποίησε τους δύο συνομιλητές του να μην επιχειρήσουν να τον πιέσουν ώστε να προωθήσει μια πρόταση ειρήνης που θα θεωρηθεί από τους πολίτες «αποτυχημένη ιστορία».

«Δεν είναι δίκαιο ο Τραμπ να καλεί μόνο την Ουκρανία για παραχωρήσεις και όχι τη Ρωσία»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, υποστήριξε ότι «δεν είναι δίκαιο» ο Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνει δημόσιες εκκλήσεις μόνο προς το Κίεβο για παραχωρήσεις, αφήνοντας εκτός κάδρου τη Μόσχα. Όπως τόνισε, ακόμη κι αν είναι πολιτικά ευκολότερο να ασκηθεί πίεση στην Ουκρανία παρά στη Ρωσία, ο δρόμος προς μια βιώσιμη ειρήνη δεν περνά μέσα από «να δοθεί η νίκη» στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Τραμπ ότι το βάρος των παραχωρήσεων πέφτει στο Κίεβο, σχολίασε «Ελπίζω ότι είναι απλώς τακτική του και όχι η τελική του απόφαση». Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο για τις πρωτοβουλίες του, επισημαίνοντας ότι οι συνομιλίες με τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ διεξάγονται σε διαφορετικό κλίμα. «Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον», είπε, συμπληρώνοντας πως «δεν είναι τέτοιος άνθρωπος» που ενδίδει εύκολα σε πιέσεις.

«Ο καλύτερος τρόπος να επιτευχθεί πρόοδος είναι το τετ α τετ με Πούτιν»

Ο Ζελένσκι επανέφερε την πρότασή του για απευθείας συνάντηση με τον Πούτιν, εκτιμώντας ότι μόνο ένα τετ α τετ μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο στο εδαφικό. Μάλιστα, έχει ζητήσει από την ομάδα του να προτείνει νέα συνάντηση κορυφής στη Γενεύη.

Στο τραπέζι των διαβουλεύσεων έχει τεθεί από αμερικανικής πλευράς η ιδέα αποχώρησης των ουκρανικών δυνάμεων από τις περιοχές του Ντονμπάς που ελέγχουν σήμερα και η μετατροπή τους σε αποστρατιωτικοποιημένη «ελεύθερη οικονομική ζώνη». Η Ουάσιγκτον δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της ως προς την κυριαρχία της περιοχής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δηλώνει ανοιχτός σε συζήτηση για αμοιβαία απόσυρση στρατευμάτων, απορρίπτει όμως κάθε ρωσική αξίωση κυριαρχίας. Όπως ανέφερε, στη δεύτερη φάση των συνομιλιών οι Ρώσοι αξιωματούχοι δεσμεύθηκαν να επιστρέψουν με συγκεκριμένη τοποθέτηση για το εδαφικό.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη διάρκειας 37 λεπτών με το μέσο, σημείωσε ακόμη ότι Ουάσιγκτον και Κίεβο συμφωνούν πως οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα. Εάν αυτή προβλέπει απλή αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονμπάς, «παραχωρώντας κυριαρχία και την ιθαγένεια των ανθρώπων που ζουν εκεί», εκτιμά ότι θα απορριφθεί. «Συναισθηματικά, ο κόσμος δεν θα το συγχωρήσει ποτέ. Ποτέ. Δεν θα συγχωρήσουν… εμένα, δεν θα συγχωρήσουν (τις ΗΠΑ)», προειδοποίησε, υπογραμμίζοντας ότι οι Ουκρανοί «δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί» καλούνται να παραχωρήσουν επιπλέον εδάφη. «Αυτό είναι μέρος της χώρας μας, όλοι αυτοί οι πολίτες, η σημαία, η γη», κατέληξε.