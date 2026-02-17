Τη δική της οπτική και θέση έδωσε στους δημοσιογράφους η Κατερίνα Γκαγκάκη όσον αφορά τα αρνητικά σχόλια που ακούστηκαν για την πρεμιέρα του νέου J2US στον «αέρα» του Open. Η διευθύντρια επικοινωνίας του Open απάντησε σε ερωτήσεις που δέχθηκε σε πρόσφατη βραδινή της έξοδο.

«Άκουσα ότι σε κάποια πράγματα θα έπρεπε να είναι πιο έτοιμα. Προφανώς το κανάλι ήθελε να βγει το πρόγραμμα στον αέρα. Προφανώς ποτέ δεν είναι τόσο έτοιμο όσο αν έβγαινε αργότερα. Εγώ χάρηκα πολύ που βγήκε» είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την πρόσφατη αναβολή στην πρεμιέρα του Αδύναμου Κρίκου με την Μαρία Μπακοδήμου, η Κατερίνα Γκαγκάκη ανέφερε: «Εδώ και κάποιες μέρες η Μαρία Μπακοδήμου είναι αδιάθετη και σε μια περίοδο με ασθένειες δεν πας να ξεκινήσεις το project χωρίς να ξέρεις πόσο θα διαρκέσει και μπορεί να βρεθείς χωρίς επεισόδιο. Δεν είναι όλα συνωμοσία, δεν είναι όλα ένας τρομερός δάκτυλος. Άνθρωποι είμαστε. Συμβαίνει».