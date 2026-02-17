Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα της Τετάρτης (18/2) με τη Λεβερκούζεν και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε κανονικά στην αποστολή τον Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται και στην αρχική 11άδα.

Ο Ιρανός φορ είχε μείνει εκτός αποστολής για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό, τώρα όμως επιστρέφει και κατά πάσα πιθανότητα ο Μεντιλίμπαρ θα του δώσει και θέση βασικού κόντρα στους Γερμανούς, με την ελπίδα να κάνει ό,τι και στο ματς του Ιανουαρίου.

Ο Ταρέμι είχε σκοράρει στη νίκη με 2-0 επί της Λεβερκούζεν για τη League Phase του Champions League και θα προσπαθήσει να το κάνει και τώρα, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» θα προσπαθήσουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16».

Στην αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκονται οι Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Τζολάκης, Λουίς, Καλογερόπουλος, Έσε, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπότης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Πασχαλάκης, Ταρέμι, Μαρτίνς, Κλέιτον.