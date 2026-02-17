Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Τετάρτη (18/2) τη Λεβερκούζεν στον πρώτο αγώνα για τα play off πρόκρισης στους «16» του Champions League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ευχήθηκε όλα να εξελιχθούν όπως στο παιχνίδι των δύο ομάδων για τη League Phase.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν νικήσει με 2-0 τους Γερμανούς, στο Καραϊσκάκη, στις 20 Ιανουαρίου και ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του θα πρέπει να είναι το ίδιο καλή και τώρα, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει οι παίκτες του να είναι εύστοχοι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ…

Για το αν έχει το κλειδί της επιτυχίας: «Το κλειδί της επιτυχίας το έχουν οι παίκτες, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, αυτοί είναι που παίζουν. Θα είναι διαφορετικό ματς, ακόμη και με ίδιους ποδοσφαιριστές. Θέλουμε την ίδια ένταση και θέληση. Θέλουμε να πάνε τα πράγματα το ίδιο καλά. Χρειάζεται και τύχη, να είμαστε εύστοχοι και να μην είναι οι αντίπαλοι».

Για το γεγονός ότι γνωρίζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία της Λεβερκούζεν: «Γνωρίζουν και αυτοί τα δικά μας».

Για τη συνάντηση της ομάδας με τον Βαγγέλη Μαρινάκη τη Δευτέρα (16/2): «Μου κάνει εντύπωση πώς γνωρίζουν όλοι όλες τις λεπτομέρειες, δεν μου αρέσει καθόλου που ξέρετε όλες τις λεπτομέρειες, υπάρχει συζήτηση όχι κάτι να διορθώσουμε».

Για τους τραυματίες: «Είναι όλοι διαθέσιμοι, έτοιμοι να παίξουν, το πλάνο θα το δείτε αύριο».

Για την πορεία του Ολυμπιακού στο Champions League: «Νιώθω ότι έχουμε κάνει καλό Champions League, έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες μας, το γεγονός ότι βρισκόμαστε 18οι έχοντας μπροστά ομάδες με τεράστιο μπάτζετ. Από εδώ και πέρα θέλουμε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε καλά την προηγούμενη φορά, απέναντι σε μία ομάδα που βρίσκεται σε καλή περίοδο, που έχει νικήσει όλα τα τελευταία παιχνίδια. Είναι ένα νέο παιχνίδι, το γεγονός ότι νικήσαμε την πρώτη φορά, δεν σημαίνει ότι θα νικήσουμε ξανά ή ότι θα χάσουμε».

Για το γεγονός ότι ο κόσμος φωνάζει το όνομά του όταν κάνει την πρώτη βόλτα στον αγωνιστικό χώρο: «Δεν το κάνω για να τραγουδάνε το όνομά μου, το κάνω παντού. Μπορεί να δίνω την εντύπωση, αλλά δεν το κάνω γι’ αυτό. Τους ευχαριστώ πολύ».

Για την ευστοχία που θέλει από τους παίκτες του: «Είναι σημαντική η ευστοχία, έχουμε δει να παίζουμε με ομάδες που έχουν λιγότερη κατοχή και σκοράρουν. Ενώ εμείς πλησιάζουμε αρκετές φορές στην εστία και δεν σκοράρουμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Να είμαστε το ίδιο εύστοχοι, όπως στο πρώτο παιχνίδι. Σου δίνει την ασφάλεια και την ηρεμία να συνεχίζεις να προσπαθείς».