Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί εμφανίστηκε με νέο look στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν για τα play off πρόκρισης στους «16» του Champions League, καθώς ξύρισε το κεφάλι του.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν την Τετάρτη (18/2) τους Γερμανούς με στόχο να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16» και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να σκοράρουν, κάτι που δυσκολεύονται να κάνουν στα τελευταία παιχνίδια τους.

Ίσως για αυτό ο Ελ Κααμπί, από τον οποίο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περιμένει πολλά, αποφάσισε να αλλάξει look, ξυρίζοντας το κεφάλι του. Από εκεί και πέρα, αν αυτό θα φέρει και γούρι, θα φανεί την Τετάρτη (18/2) στο κατάμεστο Καραϊσκάκη.